Kemal Bey Erdoğan'ı 4. kez seçtirmek istiyor

Butlan yönetiminin dün aldığı kararın anlamı bu. Eylülde mahallelerden başlayarak yeniden delege seçecekler, sonra ilçelere geçecekler. İlçe yönetimlerini il delegelerini belirleyecekler.

Daha sonra il başkanlarını seçme, kurultay delegelerini belirleme safhasına geçilecek. Bu işlemi 81 ilde yapacaklar…

Kongreler kaç ay sürecek?

Belli değil, eylül ayının ortalarında seçimler başlarsa beş/altı ay sürer. 2027 yılının şubatını buluruz…

Peki 2027 yılının mart/nisan aylarından birinde kurultay olur mu?

İşte zurnanın zırt dediği yer tam burası…

Tedbir var diyerek olağanüstü kurultay yaptırmayan zihniyet olağan kurultay yaptırır mı?

Yargıtay o güne kadar karar vermezse yaptırmaz… Tedbir var der üzerine yatar!..

Kılıçdaroğlu’nun ekibi Özel’e gönderme yaparak; ‘madem arkalarında halk ve üye desteği var, kongreleri yapalım yarışalım’ diye efelense de gerçeği biliyorlar: Hangi delegelerle olursa olsun Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu yener.

Kongreyi alır…

Siyasetten biraz anlayan, delegenin ruh halini, delegelerin parti içi mücadeleye bakışını bilen Özel’in böyle bir yarışı farkla alacağını görür…

Bir tarafta 1948 doğumlu iktidara gelme umudu zayıf olan aday…

Karşında 1974 doğumlu, CHP’yi yüzde 37’lere taşımış, sokak sokak gezen miting meydanlarını dolduran diğer aday…

Delege kime oy verir?

Doğal olarak CHP’yi iktidara taşıyacak kişiye…

Böyle bir yarış olursa Kemal Bey’in hiç şansı yok… Bu yüzden Kemal Bey ve ekibi yarıştan kaçınacaktır. Seçime kadar Kurultay yapmamak için ellerinden geleni yapacaklar…

İlçe, il kongrelerini uzatacaklar…

Önümüzdeki günlerde olacakları görmek için müneccim olmak gerekmiyor?

Özel’e destek veren, Özel’in yanında duran il ve ilçe başkanlarını görevden alacaklar. Belediye başkanlarına kendileriyle birlikte hareket etmesi için baskı kuracaklar. Bağlığını açıklamayan soruşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak!..

2,5 ayda mahalle seçimleri başlayana kadar büyük bir ‘temizlik’ hareketine girecekler.

Soru şu…

Özel yeni parti kurarsa, mevcut CHP örgütü yeni partiye geçerse, yüzbinlerce üye istifa edip yeni partiye katılırsa ne olur?

Kemal Bey’in hayali gerçek olur…

Çünkü o iktidar olmayı değil CHP’nin kendisinin olmasını istiyor. Kalanlarla kongreyi yapar Kurultay’ı toplar ‘aranmış delegelere(!)’ kendini seçtirir; maksat hasıl olur…

Ama o zaman CHP barajı aşacak oyu bile alamaz, ancak Cumhur İttifakı’na girerek milletvekili çıkarabilir…

Senaryonun son sayfası bu…

Kemal Bey’in amacı kontrolünde küçük bir parti az sayıda milletvekili ve…

Erdoğan’ı dördüncü defa seçtirmek!...

Kemal Bey’e sorun…

Tayyip Erdoğan mı, Özgür Özel mi, hangisi cumhurbaşkanı olsun diye sorun…

Adım gibi eminim: Erdoğan der…