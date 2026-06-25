Trump'ın uçağı nereye inecek?

Uğur ERGAN

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi’nin, bağımsız ve muhalif medya tarafından izlenmesi Saray ve NATO işbirliği ile engellenmeye çalışılsa da, bu durum başkent kulislerinde zirve ile ilgili konuşulanların, ortaya atılan iddiaların öğrenilmesinin önüne geçemiyor.

Hem Ankara, hem de Washington’dan yapılan açıklamalara baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveye katılacağının kesinleştiğini söyleyebiliriz.

Trump’ın Ankara’ya Katar’ın hediyesi, Boeing 747-8 tipi “Air Force One” uçağı ile gelmesi bekleniyor.

Biliyorsunuz “Air Force One” rahat inip, kalkabilsin diye Etimesgut Havaalanı “Ankara Havalimanı” ismiyle yenilendi.

2 bin 450 metre uzunluğundaki mevcut pist yapılan modernizasyon çalışmalarıyla 3 bin metreye çıkarıldı.

Pist uzatılmasının yanı sıra genişletildi de. 42 metre olan genişlik, 60 metreye çıkarıldı.

160 bin metrekarelik dev apronda 40-50 arası uçak park edebilecek.

Konukların karşılanıp, uğurlanması için Etimesgut’a yeni bir devlet konukevi de inşa edildi.

Modernizasyonuna geçen Ekim ayında başlanılan havaalanının maliyetinin 11.5 milyar lirayı aştığı söyleniyor.

Havaalanı ile Beştepe’deki Saray arasında 12.5 kilometre uzunluğunda bağlantı yolları da yapıldı.

Etimesgut’un adı, “Ankara Havalimanı” olarak değiştirildiği için uluslararası havacılık standartlarında IATA’dan “ANK” koduyla tescillendi ve 15 Haziran’da Cumhurbaşkanı tarafından açıldı.

Sağda, solda duyuyorum vatandaşlar, “Ankara’da Esenboğa’dan sonra buradan da uçuş yapılabileceğini” konuşuyor.

Böyle bir şey söz konusu değil.

“Ankara Havalimanı”ndan sivil yolcu uçuşu yapılmayacak.

Erdoğan yurt içi ve yurt dışı gezilerine Ankara’dan çıkarsa, çoğunlukla bu havaalanını kullanacak.

Bu havalimanı ayrıca Türkiye’ye gelecek olan devlet başkanları, diplomatik heyetler, resmi protokol uçuşları ve askeri operasyonlarda da devreye girecek.

Bunun altını çizdikten sonra gelelim Trump’ın uçağı meselesine.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre ABD heyeti yeni havaalanında inceleme yapmış.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, Trump’ı getirecek olan “Air Force One”ın yeni havalimanı yerine Esenboğa’ya inmesinin daha uygun olacağı iddialarının öne çıktığı konuşuluyor.

Konuyu Türk yetkililere de sordum.

Onların da kulağına, “Şu an için tam net bir şey söylemek mümkün değil ancak ABD tarafında ‘Air Force One’ın Esenboğa’ya inmesi daha doğru olur görüşünün ağır bastığı” bilgisi gelmiş.

Macron’un, Merz’in ve diğer birçok katılımcının uçaklarının Etimesgut’a ineceğine söyleyen Türk yetkililer, bunun diplomatik bir tercih olduğunu, herhangi bir teknik aksaklıktan dolayı ABD tarafının çekince bildirmediğini savunuyor.

Ancak Ankara’da, “Yenilenen Etimesgut’daki yer iniş sistemleri yeterli değil”den tutun da, “Trump’ı getirecek olan Boeing 747-8 uçağının inmesi için 3 bin metrelik pist uzunluğunun yetmeyeceğine” dair iddialar konuşuluyor.

Bu iddialardan biri şöyle:

“Boeing 747-8 gibi devasa uçağın inişi için hem sıcak hava, hem de iniş yapılacak yerin rakımı önemli. Ankara’nın durumu dikkate alındığında kalkışta sorun olmaz ama iniş sırasında sıcak hava koşullarında 3 bin metre iniş için yetmeyebilir. Bundan dolayı pist daha uzun olmalı.”

Bu iddiayı savunanlar, “Ankara Havalimanı”na ilk inen ve su takı töreniyle karşılanan Cumhurbaşkanlığı uçağının da, Airbus A 340-500 model TC-CAN olmasına dikkat çekiyorlar.

Hemen hatırlatalım Cumhurbaşkanlığı filosunda, Erdoğan’a da Katar Emiri tarafından hediye edilmiş Boeing 747-8 (TC-TRK) uçağı bulunuyor.

Konuyu isminin açıklanmasını istemeyen emekli bir havacı komutanla da konuştum.

Söylediklerini aynen aktarıyorum:

“Zamanında bizim askeri kargo uçaklarımız ve F-16’lar rahat iniş yapsın diye pistin 3 bin 500 metreye uzatılması için çok uğraştık. Şeker Fabrikası’ndan arazi tahsis etmeye yanaşmadıkları için bunu yapamadık. 3 bin 500 metre olsa daha iyi olurdu ama bence Air Force One, 3 bin metre uzunluktaki piste de iniş yapabilir. Amerikalıları bilirsiniz, kılı kırk yararlar. Belki riskli durum yaratmamak için Esenboğa’yı tercih edebilirler.”

Anlayacağınız iddialar çok, bakalım Trump’ın uçağı nereye inecek?