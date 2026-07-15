Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki... Bir tek kar yağmayacak
Meteoroloji günlük hava durumu raporunda öyle bir harita paylaştı ki sağanak yağış, fırtına ve aşırı sıcaklar yaşanırken bir tek kar yağmayacak. Karadeniz ve Akdeniz'in kuzeyinde yağmur, Ege'de fırtına ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu haritaları, Türkiye'nin aynı anda sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava dalgasının etkisi altında olacağını gösterdi. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış beklenirken, Kuzey Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuvvetli rüzgar, Güneydoğu Anadolu'da ise 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar etkili olacak.
METEOROLOJİ ÖYLE BİR HARİTA PAYLAŞTI Kİ... BİR TEK KAR YAĞMAYACAK
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Tahminlere göre Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak. Siirt'te 38, Malatya'da 36, Mardin'de ise 36 derece ölçülmesi bekleniyor.
Buna karşılık Karadeniz kıyıları ile kuzeydoğu illerinde gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rize, Samsun ve Trabzon'da yağış beklenirken, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde de sağanak görülecek. Toroslar Mevkii'nde de yerel yağış tahmini yapıldı.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle de uyarıda bulundu. Rüzgarın öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Denizlerde ise özellikle Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Bölge tahminlerine göre Marmara parçalı ve az bulutlu geçerken, öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuvvetli rüzgar görülecek. Ege'de yağış beklenmezken kuvvetli rüzgar öne çıkıyor. İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Batı Karadeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da günün ilerleyen saatlerinde yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık