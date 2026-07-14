AHBAP’tan da savunma sanayisi çıktı! Şüpheli gayrimenkul trafiğindeki ‘gizemli’ isim

Haluk Levent ve AHBAP soruşturmasının merkezinde “Bağış paralarına ne oldu?” sorusu bulunuyor. İşin doğrusu AHBAP yöneticilerinin şahsi hesaplarındaki para trafiği çok büyük ve herkesi kuşkulandırıyor. Ama tıpkı yakın zamandaki başka soruşturmalarda olduğu gibi burada da benim dikkatimi çeken başka şeyler var.

Nedir o?

Şu anda soruşturma üç ayaklı yürüyor. İlki; AHBAP’ın yardım paraları meselesi.

İkincisi; Haluk Levent’in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ile organizasyon şirketi sahibi olan kardeşi Berkant Acil’in de tutuklandığı, CHP’li Şile Belediyesi’ne geçen yıl yapılan operasyon. Savcılık organizasyon işlerinin rüşvetle alındığını ileri sürüyor. AHBAP yöneticilerinden Acil’e yoğun para trafiği olduğu ileri sürülüyor.

Üçüncü ayak ise bence en ‘gizemli’ olanı.

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Soruşturmanın kilidinin Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın şikayet dilekçesi olduğu belirtiliyor.

Başaran dilekçesinde özetle; Levent ile asistanı olduğu söylenen Yeliz Kaya’nın kimsesiz kız çocuklarına yurt yapma vaadiyle kendisinden gerçek değeri 60 milyon doları bulan 22 taşınmaz aldıklarını, sadece 1’inin parasının ödendiklerini, kendisinin ödeme yapılacağına ilişkin sözlere güvenip devri yaptığını ancak gayrimenkullerin kısa sürede başka bir ismin üzerine geçirildiğini ileri sürüyor.

Bahsettiği isim ise AHBAP operasyonunda gözaltına alınanlar arasında olan Esin Önder Çağlayan. Başaran, Önder’e “suç gelirlerini aklama” dahil çok ağır ihamlarda bulunuyor.

Çağlayan, 2019’da Ankara’da kurulmuş Globus Savunma Sanayi’nin sahibi. Ayrıca yine 2019’da tüm hisselerini aldığı Kanat Savunma Sanayi de onun. Bunun yanında Muş’ta 2003’te kurulan Kay-Sa İnşaat’ın da 2022 yılında ortağı oldu.

Bu şirket önemli. Çünkü, büyük tartışmalar yaşanan İzmir’in dördüncü serbest bölgesi olarak kurulan Menemen Serbest Bölgesi’nin inşasını ve işletilmesini alan Menser AŞ’nin büyük ortağı Çağlayan’ın şirketi Globus Savunma.

Globus ve Kanat Savunma şirketleri ise başka bir şirketin, 2019’da Ankara’da kurulan Önder Savunma’nın iştirakleri. Önder Savunma büyük bir aile şirketi. İnternet sitesindeki envanterine bakıldığında kara, hava ve deniz platformlarında kullanılmak üzere atış kontrol sistemleri üretiyor.

İnsanın aklına “depremzedelere yardım faaliyetiyle başlayan işler, buralara kadar nasıl geldi?” sorusu takılıyor elbette.

Zira, son zamanlarda yapılan bazı soruşturmalarda, soruşturmanın esas konusu olan olayın yanında bir türlü çözemediğimiz ve ucu savunma sanayisine uzanan ilişkiler özellikle dikkat çekiyor.

Mesela; İBB davasından tutuklu bulunan Fatih Keleş için ortaya atılan suçlamayı hatırlarsınız. “Selahattin Yılmaz liderliğindeki çeteye Aziz İhsan Aktaş’ı öldürteceği” iddiasıyla başlayan operasyonda da savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren pek çok isim gözaltına alınmıştı. Özellikle o dosyanın kilit isimlerinden olan Avukat Semra Ilık dikkat çekiyordu. Savunma sanayi alanında şirketleri de olan Ilık, en son geçtiğimiz günlerde patlayan yargıdaki 300 bin dolar rüşvet olayının da baş aktörlerindendi.

Aynı operasyonda savunma sanayisi şirketlerinden ASSAN’ın sahipleri ve yöneticileri de tutuklanmış, ASSAN’a da el konulmuştu. ASSAN geçen hafta TMSF tarafından ROKETSAN’a satıldı. Yine geçen hafta Keleş ve suikast iddiasıyla suçlanan isimler hakkında takipsizlik kararı verildi. Devlet Bahçeli’nin destek verdiği Selahattin Yılmaz ise aynı suçtan hala tutuklu ve hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yani İBB’yi de içerecek biçimde vahim bir suikast iddiasıyla başlayan operasyonun bir ucu savunma sanayisine genişlemişti.

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İşte orada geçen bir isim, ARCA Savunma’nın sahibi İsmail Terlemez, burada da karşımıza çıktı. MASAK raporuna göre Terlemez, AHBAP yöneticilerinden Emrah Gödeliner’e, hem kendi hem şirketi adına ayrı ayrı toplamda 70 milyon lirayı bulan bir para transferi yapmış. Ancak adı ne şüpheli ne tanık ne mağdur olarak soruşturmada geçiyor. Sadece MASAK raporunda ‘en fazla havale yapanlar’ listesinde yer alıyor.

Terlemez geçen yıl özel jet filosu olan MC Havacılık’ın tamamını satın aldı. MC Havacılık, 2012 yılında Hüseyin Başaran tarafından kurulmuştu. Başaran, 2018’de kızını kaybettiği uçak kazasının ardından, “Kızım uçakta öldü. Benim için çok acı bir şey. Onun anısına ve hatırına işi büyüteceğim. Belki daha da büyüteceğim, bu konuda Avrupa’nın en büyüğü olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Tam da havacılık şirketini sattığı günlerde Başaran ile ilgili önemli bir soruşturma açıldığını da hatırlatalım. Bahreyn’deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘aklama suçundan’ geçen yıl Mart ayında iddianame hazırladı. Başaran iddiaları reddediyor ve dava devam ediyor.

Kısaca AHBAP soruşturmasında da fazla derinleşeceğini tahmin etmediğim ama bir şekilde sahnede beliren tuhaf işler var.