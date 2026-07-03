Deniz'e ters kelepçe: Neden?

Aynı gün.. Hatta aynı saatlerde üzerimize Saray bombaları yağdı.

Deniz Göktaş gözaltına alındı..

İBB davasında İmamoğlu duruşma salonundan çıkartıldı..

Duruşma hakimi CHP genel başkan yardımcısına “soytarı” dedi.

Bu arada.. Sivas’ta Madımak katliamının yıldönümü için giden CHP Lideri Özgür Özel’i izdiham ölçüsünde bir kalabalık karşıladı. Kendisini Bay Kemal’in gayrı resmi sözcüsü zanneden Barış Yarkadaş görüntülere bakıp “siyasi şov” dedi. Kalabalıkta kimbilir neden orada bulunan bir kadının söylenmesini de toplumun tepkisi diye yorumladı.

Barış farkında mı acaba.. Ortaya çıktı ki Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca bir kez bile Madımak anmasına gitmemiş.

Şaşılacak bir şey yok. Abdülkadir Selvi de Alevi ama Saray’ın yanında! Bay Kemal de Alevi diye ille Madımak yangınına yanacak değil ya!

*. *. *

Bakın.. Kemal Kılıçdaroğlu üç beş sene sonra hatırlanmayacak bile.. Ekrem İmamoğlu’nu çok haklı bir soru sordu diye salondan çıkartan hakimin adını bilmiyoruz, bilmeyeceğiz.

Ama komedyen Deniz Göktaş’ı ve ona yapılanları unutmayacağız.

Gösterisi troller tarafından birilerinin dikkatine sunuldu. Hiç izlememiş olanlar, izlemeyecek olanlara “dini değerlerimize saldırıyor” yalanını servis etti.

Birileri yurt dışına kaçacağı yalanıyla gerginliği tırmandırdı.

Oysa Deniz tatil için gittiği seyahatten, gözaltına alınacağını bilerek döndü. Herhalde aklına gelmezdi, Emniyet’e “TERS KELEPÇE” ile götürüldü.

Bir katil gibi.. Üzerinde cephanelik bulunmuş bir terörist ya da uyuşturucu baronu gibi..

Ne oluyoruz!

Ne bu şiddet bu celal!

Bir komedyen kendi ayağıyla gelip teslim olduğu Emniyet’te sorguya ters kelepçe ile götürülür? O anlardaki görüntülerin, Saray’ın en kıymetlisi Demirören Haber Ajansı’nın tarafından çekilip servis edilmesine nasıl izin verilir?

Hani çiftler bazı anlarda sorar ya: Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun.

Ben de size soracağım şimdi?

Acaba aynı şeyi mi düşünüyoruz?

Deniz -artık hangi ifadelerse- dini değerlere saldırdı diye mi hedef? Yoksa uzun yıllardır bir tabu gibi konuşulmayan, görülmeyen bir meseleyi.. Erdoğan’ın büyük oğlu hakkındaki vakayı anlatmaya kalktığı için mi?

Ölümlü bir kaza sonrası, sadece -iddia edildiği gibi- olay yeri değil zihinler de temizlenmiş sanki.

Hemen hiç konuşulmadı.

Nedeni de açık. Söyleyenin başına gelenler ortada.

Öyle ya, bir baba olarak Erdoğan’ın en zayıf noktası..

Dolayısıyla da ne Deniz umurunda ne de bu ülkenin seçilmiş değerli insanları..

*. *. *

Ben uzun saçlı günlerinden bu yana izlerim Deniz Göktaş’ı.

Bu vesileyle öğrendim ki ODTÜ mezunuymuş.

İstanbul Tabip Odası açıkladı ki, bir gösterisinin tüm gelirini bağışlamış.

Severdim. Şimdi evlat gibi seviyorum.

Dini değerlere saldırmış öyle mi!

Kuran kurslarındaki tecavüz vakaları.. Ancak kayıplara karışınca haberimizin olduğu, İsmailağa’nın “nereden buldunuz” diye sorulmayan 500 kilo altını.. Bakara Makara skandalının üzerine büyükelçiliğe atananları.. Çocuk gelin faciaları.. Açık açık şeriatı savunup çocuklarını okula göndermeyenleri.. Hiçbiri değerleri incitmedi de Deniz incitti öyle mi!

Gençler arasında, imam hatip liselerinde bile deizme yöneliş olduğunu söyleyenler dış ya da iç mihraklar değil.. AKP ve hatta Diyanet cephesiydi..

Bunu durdurabilmek için her şeyi yaptılar, yapıyorlar. Hatta kendisini rol model zanneden milli eğitim bakanı sahnede çömelerek su içip sünnete göre tavır örneği bile sergiledi!!

Fayda etmedi.

Zira gençler sadece özgür olmak, gülmek istiyordu.

Onları dinden uzaklaştıran neydi, anlamak iktidarın işine gelmedi.

Deniz için gözaltı ve yakalama kararı ”bekleyenler” de o kararı verip, ters kelepçe ile bir yerlere selam çakanlar da aslında farkında bütün bunların.

Ne çare ki Türkiye’yi yönetenlerin yoksullara, gençlere verecek parası olmayınca iş duaya kalıyor.

Denizler de işte bunun için hedef seçiliyor.



“NOT: Dünkü yazımda Bay Kemal’in tasfiye ettiği Ankara il başkanlığına atadıkları arasındaki bir isme dikkat çekmiştim.

Sosyal medyada “Gizem Lara” adıyla bilinen Gizem Altunsoy. CHP’nin gencecik, pırıl pırıl belediye başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iğrenç iftiraları gündeme taşıyan.. Gülşah Durbay kanserle mücadele ederken bir de başına böyle bir sıkıntı saran kadın. Yazımda “KK’ya sorsanız, Sözcü’de pek çok kez tekrarladığı gibi buna da ‘bilmiyordum’ diyecektir notunu düşmüştüm. Ben yazımı gönderdikten epey sonra tepkiler öyle büyümüş ki Bay Kemal geri adım atmış. Gizem Lara listeden çıkartılmış.”