Butlan'ı 1 yıldır biliyorlarmış

Mitolojide, edebiyatta ve en önemlisi psikolojide karşılığı vardır.

Roma mitolojisinin en ünlü tanrısı Janus gibi.. Dr Jekyll ile Bay Hyde gibi..

Janus’un iki yüzü vardır. Malum iyileştiren Dr Jekyll ile öldüren Hyde aynı bedeni paylaşır.

Benzetmek gibi olmasın ama Bay Kemal siyaset sahnesindeki son performansı ile onları hatırlattı.

Nerede CHP genel merkezine polis çağıran.. Sonrasında partinin seçilmiş başkan ve üyelerine yıldırımlar yağdıran.. Sözcü’deki söyleşide de gerginlikten yüzü kasılan Bay Kemal..

Nerede dün bir CHP milletvekilinin cenazesinde sempati dağıtan.. Cindoruk’un cenazesinde görmezden geldiği Özgür Özel’in.. Hatta “affetmeyeceğim tek kişi” dediği Ali Mahir Başarır’ın elini sıkan Kılıçdaroğlu..

Partideki ve asıl “parti dışındaki” danışmanları kimlerdir.. Bu değişim onların tavsiyesinin sonucu mudur.. Yumuşama politikası ile ne hedeflenmektedir.. Silivri’de İmamoğlu ve Osman Kavala’yı ziyaret edeceğine dair açıklamalar nasıl algılanmalıdır.. Kim bilir!

Danışmanları, belki de Saray’ın hiç hoşuna gitmeyecek şekilde “KK’nın yalnız kaldığı CHP’nin işe yaramayacağını” söylemişlerdir!,,

*. *. *

Ancak kayyum Gürsel Tekin’in o danışmanların arasında olmadığı kesin.

Dün, “Türkiye’nin sakin gücü” diye takdim ettiği Kılıçdaroğlu’nun İstanbul harekatını sosyal medyada duyurdu.

Daha 24 saat dolmadan etkinlik iptal edildi.

Barış Yarkadaş’a göre “İstanbul ziyareti” programda meydana gelen "zorunlu bir değişiklik”nedeniyle iptal edilmişti.

Gürsel Tekin ise herhangi bir açıklama ya da mazeret olmadan “iptal edilmiştir” deyip geçmişti.

Kulislerde, DEV KONVOYA 20-30 araç bulunabildiği konuşuluyordu.

Gerekçe ne olursa olsun, İstanbul’un saat 08.00 kalabalığını arkasına alıp gövde gösterisi yapmak fırsatı kaçmıştı.

Tanık olduklarım, İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturtulan Gürsel Tekin’le ilgili bir anmı hatırlattı.

Vaktiyle Kılıçdaroğlu o koltuğa, muhtemelen aşağılamak amacıyla eski bir genel başkanı, Murat Karayalçın’ı göndermişti.

Gürsel Tekin de onun İstanbul dışında olduğu bir zamanda ilginç bir oyun kurmuştu..

Aşağıda 2025’te buna dair yazımı okuyacaksınız. Yazının sonunda da ancak bugün anlam kazanan büyük sürprizi / skandalı bulacaksınız.

*. *. *

Tam tarihini bilmiyorum. Ama 2015'in bahar aylarında olmalı.

Halk TV'deyim ve Medya Mahallesi programını orada devam ettiriyorum.

Bir cuma günü telefonum çaldı. Arayan Gürsel Tekin'di. "Ablacığım" dedi, "pazartesi sana geleyim, bomba gibi bir haberim var."

Pazartesi geldi. Uzun bir Türkiye ve CHP analizi yaptıktan sonra bomba haberi verdi.

O pazar, İstanbul'da, Galata Köprüsü merkezli devasa bir "SAVAŞA HAYIR" mitingi düzenlenecekti.

Heyecanlandım. Ne de olsa savaşa, yani Suriye'yi bugüne taşıyan her gelişmeye karşı çıkmak çok önemliydi.

Haftaya böyle başladık. Ve ben hafta boyunca haberi tekrarlayıp İstanbulluları mitinge davet ettim.

Ancak bir tuhaflık vardı.

Ortada mitingi duyuran tek bir pankart, afiş yoktu. Öyle ki "yanlış mı anladım" diye bile düşünmeye başladım. Hatta CHP'den bir tanıdığımı arayıp sordum. "Sen rast gelmemişsin.

Miting olacak.. Zaten harıl harıl çalışıyoruz" dedi.

İçim rahatlamıştı. Duyuruya devam ettim. Ve pazar günü geldi çattı.

Prensibimdi: Eğer izleyiciyi bir etkinliğe davet ediyorsam ben de gitmeliydim! Nitekim koşa

koşa Karaköy'e gittim.

Tünelden çıktığımda bir durdum.. Galata Köprüsü ve civarında hayat ve trafik olağan haliyle akıyordu.

Derken uzaktan CHP bayraklarını seçtim. Köprünün Karaköy ayağında küçük bir de kalabalık vardı.

*. *. *

Bundan sonrasını nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben elimden geleni yapacağım ama lütfen siz de hayal gücünüzü kullanıp bana yardımcı olun!

Miting saati 11.00'di. Saat de ben vardığımda 11.00 olmuştu. İyi de CHP'liler, örgüt konvoyları nerdeydi? O saatte toplasanız birkaç yüz kişi, köprünün Boğaz'a bakan tarafında volta atıyordu!

"Birazdan bayraklarla donatılmış tekneler yanaşacak.. O tekneler ve kimbilir kaç otobüsten insanlar inecek" diye düşünüyordum.

O sırada daha tuhaf bir şey oldu: Bir minibüs "İstanbulluları mitinge davet ederek"

köprüde tur atmaya başladı. Tur, köprünün bir ucunda başlayıp öbür ucunda bitiyordu. Sonra tekrar geriye.. Tekrar anonslar..

Mitinge katılımcı arayışı yeni başlamış gibiydi. Nitekim ne tekneler ne de otobüsler vardı ortada.

Ne düşüneceğimi bilemeden ben de tur atmaya başladım. Bu arada çoğunluğu kadın katılımcılarla el sıkıştık, kucaklaştık. "Sizi görmeye geldik" diyorlardı. Hani utanmasam

"AYŞENUR ARSLAN'IN SAVAŞA HAYIR MİTİNGİ" diyebilirdim!!

Sonra ne mi oldu?

Gün öylece bitti!

*. *. *

Gün bittiyse de benim kızgınlığım ve merakım bitmedi elbette.

Kendimi kullanılmış hissediyordum. AMA NEDEN?

Siyasetçilerden uzak durma eğilimim nedeniyle içerde olan bitenlere vakıf değildim. O yüzden vakıf olduğunu bildiğim bir gazeteci arkadaşımı aradım.

Anlatmadan önce bir şey sordu: Murat Karayalçın orada mıydı?

Hayır, değildi.

Devam etti. Murat Karayalçın o hafta planlanmış bir dizi program için yurt dışındaydı. Yani mitingden haberi bile yoktu.

Yani miting aslında, Karayalçın'ın CHP İstanbul il başkanlığına atanması sonrasında

"başarısız" görünmesi için düzenlenmiş olabilir miydi!!

Her şeyden önce... Sosyal demokrat kesimin parlak isimlerinden biri milletvekili olmak

isterken neden böyle bir göreve atanmıştı ki zaten!

Kılıçdaroğlu onu İstanbul'a gönderirken, İstanbul'daki kazanın suyu ısıtılıyordu belli ki.

Kılıçdaroğlu - Gürsel Tekin ilişkisinden en kritik detay, son gelişmede ortaya çıktı.

CHP'nin eski genel sekreterlerinden.. Yani partinin etkili isimlerinden Mehmet Sevigen Ulusal

Kanal'da şöyle bir ifşaatta bulunuyordu:

Gürsel Tekin Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından başlayan / başlatılan karışıklık üzerine "AYRI BİR PARTİ KURMA" fikrine kapılıyor.

Sonrasını, tırnak içinde Sevigen'den öğrenelim:

"Ankara'ya giderek konuyu uzun uzun Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatıyor. Elini taşın altına

koymak istediğini söylüyor. Yaptığı araştırmaları anlatıyor. Kemal Bey, 'Acele etme. Kurultay iptal olabilir' diyor. Gürsel Tekin bu görüşmeden sonra parti kurma fikrini beklemeye alıyor."

Ne tesadüf!! Ne öngörü!!

Bir ara CHP'den istifa edeceğini duyuran Gürsel Tekin, meğer istifa etmemiş. Dahası üyelik

aidatını da şu son kumpastan bir gün önce ödemiş.

*. *. *

Dikkatinizi çekerim.. 2025 Eylül’ünde yazmıştım bu yazıyı. Sevigen de herhalde daha önce duymuştu KK ile Gürsel Tekin arasındaki diyaloğu.

İşte o günlerde tam olarak anlamlandıramamışım o konuşmayı.

Ama bugünden bakınca mesele aydınlanıyor.

“Birileri” CHP’yi parçalamak için yol arar.. Butlan hazırlığı yaparken Kılıçdaroğlu hazırlığı biliyormuş. O yüzden de “Gidelim buralardan.. Kendi partimizi kuralım” diyen Gürsel Bey’e “Acele etme, kurultay iptal olabilir” yanıtını vermiş.

Şimdi İmamoğlu’nu ziyarete gidecekmiş.. Kendi siyasi hamlesi yüzünden on yıldır hapis yatan Demirtaş’a da gidecekmiş..

Özgür Özel’in elini sıkarken pek bir sıcak gülümsemeyi ihmal etmeyecekmiş.

Memleket de bunu yiyecekmiş öyle mi!!