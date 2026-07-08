Galatasaray'ın yeni transferine veto: Dursun Özbek'e 'Kapıdan içeri sokmayın'

Galatasaray'a imza atacak Jhon Duran için tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. Dursun Özbek'e ciddi uyarıda bulunan spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, transferin neden gerçekleşmemesi gerektiğini anlattı.

Yağcıoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Mauro Icardi hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DURSUN ÖZBEK'E: KAPIDAN İÇERİ SOKMAYIN

Galatasaray'ın anlaştığı John Duran için Dursun Özbek'e seslenen Yağcıoğlu çok sert tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı yönetime seslenen ünlü yorumcu, "Galatasaray'ın kapısından içeri sokmam. Kendi kendine konuşuyormuş" dedi. Yağcıoğlu ayrıca Kolombiyalı golcünün Fenerbahçe'deki dönemine de gönderme yaptı.

"CİDDİ ARIZA"

Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye "Siz bu adamla nasıl başa çıkıyorsunuz, ciddi arıza" dediğini aktaran Yağcıoğlu, Duran'ın karakter sorunlarının kulüpler arasında konuşulduğunu ima etti.

"ICARDİ TAKIMDA KALMALI"

Yağcıoğlu, Icardi meselesinde net bir tutum sergiledi. "Ben Icardi gözünden baksam takımda kalırdım. Zaten Osimhen'in yedeği olmak kötü değil. İhtiyaç duyulduğu anlarda iş yapabilir. Vuruş tekniği ve gol sezgisi Osimhen'den daha iyi. Avrupa'da istediği topları alamaz ama ligde iş yapar" diyen ünlü yorumcu, deneyimli golcünün Galatasaray'a hala katkı sunabileceğini savundu.

CAN UZUN'A YEŞİL IŞIK YANDI

Galatasaray'ın bir diğer transfer hedefi Can Uzun'a ise tam destek veren Yağcıoğlu, "Gözü kapalı alırım. 10 numarada ve kanatlarda oynar. 20 yaşında olması da avantaj, geliştirirsin" dedi.