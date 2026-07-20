Yeni Parti'nin geleceği

YÖN/FİKRET BİLÂ

Adli tatil bugün başladı.

Mutlak butlan kararı veren İstinaf Mahkemesi, bu kararını Yargıtay’a göndermeyi ağırdan aldı.

Kararı Yargıtay’a 52 gün sonra gönderdi.

Adli tatilin başlamasından bir önceki iş gününe kadar kararı göndermedi.

Anlaşılıyor ki Yargıtay’ın mutlak butlan konusundaki kararının adli tatil sonrasına kalmasını amaçladı.

Bu durum İstinaf Mahkemesi’nin bir “zamanlama ayarı” yaptığını gösteriyor.

Yargıtay’ın adli tatilin başladığı gün dosyayı karara bağlaması beklenemez.

Adli tatil boyunca görev yapacak Yargıtay nöbetçi dairesinin davayı karara bağlaması da çok düşük bir olasılık.

Nöbetçi daire diğer dairelerdeki acil davaları karara bağlar.

Mutlak butlan davasını “acil karara bağlanması gereken dava” olarak göreceğini beklemek de gerçekçi değil.

Böylece mutlak butlan konusunda Yargıtay’ın kararının en erken 45 gün sonra verebileceği düşünülürse, bu sürede CHP’de yaşanacak siyasi gelişmeleri etkilemesi de beklenemez.

Bu süre içinde Özgür Özel’in yeni partiyi kurması ve arkadaşlarıyla CHP’den ayrılması gerçekleşecek.

Özel’in yarın Meclis’te yapılacak grup toplantısında yeni partinin kuruluşunu ilân etmesi bekleniyor.

Özel’in ilân etmesinden sonra yeni partinin kuruluşuna ilişkin dilekçeyi vermesi ve CHP’den ayrılmasıyla yeni süreç başlayacak.

Bu gelişmenin iktidarının amaçladığı bir sonuç olacağı çok açık.

CHP, iktidarın amaçladığı gibi bölünmüş olacak.

Ancak yeni partinin kuruluşu iktidarın hesaplamadığı siyasi sonuçlar doğurabilir.

Özel’in kuracağı yeni parti bütün anketlerde açık ara birinci parti çıkıyor.

Özel ve arkadaşlarına yaşatılan mağduriyet yeni partinin beklenenin de üzerinde bir destek almasına yol açabilir.

Yeni parti önümüzdeki seçimleri kazanarak iktidar değişikliğini sağlayabilir.

Özel’in halkla kurduğu sıcak ilişki, sokaktan gördüğü ilgi ve destek iktidarın tahminlerinin çok üzerinde.

Bu ilgi ve destek yeni partinin kurulmasıyla birlikte daha da büyüyecektir.

İktidarın muhalefeti dizayn etme girişimi kendi aleyhine sonuçlanabilir.

Bu olasılık çok yüksek görünüyor.

Bu nedenle yeni partiyi kuracak olan Özel ve arkadaşlarının her türlü olasılığa karşı hazırlıkla olmaları gerekiyor.

Yeni parti kurulurken mutlaka bir yedek partinin de hazır tutulması gerekiyor ki Özel ve kurmaylarının kararı da bu yönde.

İktidarın hedefinin yeni parti olacağı belli olduğuna göre Özel ve arkadaşlarının çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Yeni partinin bütün çabası bir an önce sandığa ulaşmak olacaktır.



Seçmenin önemli bir çoğunluğunun hedefi de bir an önce sandığa ulaşmak.

Seçmen karar verdiyse AK Parti ne yaparsa yapsın bir seçim daha kazanması mümkün olmayacaktır.