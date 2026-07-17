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Fikret Bila

Yeni Parti'nin örgütlenme modeli

YÖN/FİKRET BİLÂ

Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir partinin kurulmasına sayılı günler kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’de genel başkan olarak yoluna devam ederken, Özel ve arkadaşları da yeni bir partiyle siyaset sahnesinde yerlerini alacaklar.

Özel liderliğinde CHP’den doğacak yeni partiye toplumda ilgi ve destek büyük.

Özel’in yurt gezilerinde bu ilgi ve destek kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Ev kadınları da sokağa çıkıp Özel’i karşılıyorlar, sarılıyor, destek veriyorlar.

Siyasette bu ilgi önemli bir ölçüdür.

Yeni parti kurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus örgütlenme modelidir.

Türkiye’de siyasi partiler liderin talimatları ve tercihleri doğrultusunda yukarıdan aşağıya doğru örgütlenir.

Bu nedenle partiler “lider partisi”dir.

Parti yönetimini, il ve ilçe başkanlarını lider belirler.

Onlar da lideri yeniden seçecek delegeleri belirlerler.

Bu, halktan kopuk, yanlış bir örgütlenme modelidir.

Doğru olan siyasi partilerin aşağıdan yukarıya örgütlenmeleridir.

Özel’in yeni partiyi aşağıdan yukarıya örgütlemesi doğru bir yöntem olur.


Bu örgütlenme mahallelerden başlayarak vatandaşa bırakılmalıdır.

Mahalleden, ilçeye, ilçeden ile, illerden genel merkeze parti aşağıdan yukarıya örgütlenmelidir ki halkla bağı kesilmesin.

Yeni partinin örgütlenirken dikkat etmesi gereken bir diğer husus sivil toplum kuruluşlarını da bu sürece katmasıdır.

Yeni parti örgütlenirken, DİSK’e bağlı sendikalar başta olmak üzere sendikaların önerilerinden ve kadrolarından yararlanmalıdır. Parti örgütünde görev almak isteyen emekçilere bu olanak sağlanmalıdır.

Aynı şekilde mahalle derneklerinden, kent konseylerinden de yararlanılmalıdır.

Örgütlenirken kadın derneklerine önem verilmelidir.

Kadınlara yüzde 50 kontenjan ayrılmalı, örgütte aktif görev almaları sağlanmalıdır.

Gençleri de örgüte katmak büyük önem taşır.

Bu olanak sağlanırsa partiye dinamizm gelir.

Bu nedenle gençlik ve öğrenci dernekleriyle de irtibata geçilmeli, önerileri dinlenmeli, partide görev almak isteyenlere yer verilmelidir.

Böylece yeni parti kadın ve gençlere ağırlık veren, tabandan tavana doğru örgütlenmiş bir yapıya kavuşur.

Özgür Özel’in kuracağı partinin vitrini de genç ve yeni isimlerden oluşmalıdır.

Siyaseti meslek edinmiş olanların değil partinin fikirlerini iktidara taşımak için çalışacak, koltuk kaygısı taşımayan kadrolar ön planda olmalıdır.

Örgütlenirken bu modele özen gösterilmesi kurulacak partinin gerçekten yeni olmasını sağlayacaktır.

Yenilik örgütlenme biçiminden söyleme kadar partiye hakim olmalıdır.

Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi yeni partinin seçimlerdeki başarı şansını daha da artıracaktır.


Eski parti modellerinde ısrar edilirse partinin yenilik iddiası zayıflar.

Özgür Özel CHP
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