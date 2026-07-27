Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Uğur Ergan Butlandan eğlencelikler
Uğur Ergan

Butlandan eğlencelikler

Uğur ERGAN

Geçen hafta butlan CHP’sinden gelen bazı haberler, komedi filmlerini aratmayacak nitelikteydi.

İlk fragman Ankara’nın Polatlı ilçesinden.

İktidarın mahkeme kararıyla CHP’de genel başkanlık koltuğuna oturttuğu Kılıçdaroğlu’nun ağzından, CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor” cümlesini duyunca, insan ister istemez, “Gizlemeye çalıştığı iktidar neferliğinin bir an dalgınlıkla dışa vurumu mu acaba?” diye düşünmeden edemiyor.

Sorarsan CHP’nin başında ama iktidar marifetiyle CHP’nin başına örülenler kendisini ilgilendirmiyor.

Bravo doğrusu.

Bir de şu cümlesi var:

“Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum.”

Ben artık buna bir şey demeyeyim, bu cümleyle ilgili yorumları size bırakayım.

İkinci fragmanın adresi yandaş bir televizyon kanalının stüdyosundan.

Program ortağı yandaşların bile maytap geçtiği bir isim var ki, tam Oscar ödüllük.

Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’nin kurulmasından sonra yaptığı “Muhteşem yorum”, stüdyodaki diğer yandaşları bile şaşırtıyor.

Anlattığına göre, Ekrem İmamoğlu’na yakın bir arkadaşı yarı şaka yarı ciddi, “Abi içinde ‘E’ ve ‘İ’ harfleri var. Ekrem İmamoğlu partisidir” deyince, kendisi de “Tamam” demiş.

Bu yorum üzerine yandaş program arkadaşı bile, “Bu kadar şakaya gerek yok hocam, ciddi ciddi tartışalım demen gerekiyordu o arkadaşına. Bu çok zorlama bir şey, ben katılmam” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yalnız bu müthiş yorumu yapana sosyal medyada kendi ismindeki harflerle verilen yanıtı görünce, “Allah düşmanımın başına vermesin” dedim.

O yanıtı yazanlar, artık X kuşağı mıdır, Y kuşağı mıdır, Z kuşağı mıdır bilemiyorum, ama baş etmek zor.

Çok fenalar yani.

Bu iki fragman sonrası asıl filmin İstanbul Sarıyer’de çevrildiğini ise Birgün muhabiri Ebru Çelik’in bomba haberi sayesinde öğrendik.

Toplantı başlamadan önce yayına giren bir televizyon kanalında gördüğüm manzara şöyleydi:

Sahnede artık köy düğünlerinde bile olmayan bir org.

Birisi de eline mikrofonu almış bir şeyler mi söylemeye çalışıyor, yoksa türkü mü çığırıyor, bozuk ses düzeni nedeniyle pek anlayamadım.

Kamera bir ara salondaki koltuklara yöneldi.

Kalabalık görünsün diye insanları aralıklarla oturtmuşlar ama nafile.

Ebru Çelik’in haberinden anlıyoruz ki, meğerse birçoğu da ajanslar üzerinden parayla tutulmuş figüranlarmış.

Kayyum il başkanının sosyal medyaya, haber sitelerine düşen görüntülerini ve kızgınlığını görmüşsünüzdür.

Yeğeni olduğunu söylediği Barış, kendini kollasın.

“Barış seni var ya gerçekten…”le ne demek istendiğini söylemeye terbiyemiz elvermez.

Onu söyleyenin ağzına da herhalde acı biber sürülür.

Anlayacağınız butlan komedisi fragmanları sayesinde neşeli bir hafta sonu geçirdik.

Yazının bitimine doğru A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Şampiyonluğu da gelince, keyfimize diyecek yoktu.

CHP Mutlak butlan
Yazarlar
Diğer Yazıları
Butlan CHP'sinde yüzler asılmış

Uğur ERGANÖzgür Özel’in sadece CHP tabanından değil, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğünü önemseyen diğer parti tabanlarından gelen talebi de dikkate alarak yeni bir yola çıkması sonrası, butlan...
Konuşulması gerekenlerin konuşulmadığı ülke

Uğur ERGANÇevrenizde Türkiye’de insanların karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, siyasette olup bitenler konuşulurken, belki sizin de kafanızda benzer sorular oluşuyordur.“Nedir bu CHP’de...
Yeni parti ve Özel'in tahmini

Uğur ERGAN Türkiye’nin dört bir yanına yapılan ziyaretlerde insanların kendiliğinden oluşturduğu kalabalıklar, Özgür Özel’in artık bu süreci daha fazla uzatmaması gerektiğini ortaya koydu.Çünkü yeni...
Ne zirveymiş be arkadaş!

Uğur ERGANAslında CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in Adana ve Niğde gezilerinde kendiliğinden oluşan müthiş kalabalığın, özellikle de kadınların yoğun ilgisinin verdiği mesajın neden artık...
CAATSA mı, F-35'mi?

Uğur ERGANEn kibar tabiriyle “Hastalıklı kafa”nın NATO Zirvesi nedeniyle geldiği Ankara’ya iner inmez aklına estiği gibi yaptığı açıklamalar, özellikle iktidar medyasını çok memnun etti.“CAATSA’yı...
Ankara'da Batı'nın ikiyüzlülüğü

Uğur ERGANCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmişte Donald Trump ve ABD’ye yönelik eleştirilerini burada sıralamaya başlasak, içinizi daraltacak düzeyde uzun bir yazı olurdu.Rahip Andrew Brunson...
Branda cumhuriyeti

Uğur ERGANÖnümüzdeki hafta Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle “Şehir makyajlama” faaliyetleri tam gaz sürüyor.Yabancı liderler ve heyetlerin geçiş yapacağı güzergahlar üzerinde bulunan eski...
Onurlu veda

Uğur ERGANŞahsi menfaatleriniz ve kişisel hırslarınızdan arınarak hayattayken yaptığınız iyilikler, doğadaki tüm varlıkların yaşam hakkına verdiğiniz önem, toplumsal sorunlara bakış açınız...
"Babacıkcı" genel sekreter de rezalete ortak

Uğur ERGANNATO’nun bağımsız muhalif medyaya uyguladığı ambargo tam anlamıyla rezalet bir yaklaşım.Bir çok meslektaşın işaret ettiği gibi, NATO Sözcüsü Allison Hart’ın hem başvuruların neden...
Trump'ın uçağı nereye inecek?

Uğur ERGANAnkara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi’nin, bağımsız ve muhalif medya tarafından izlenmesi Saray ve NATO işbirliği ile engellenmeye çalışılsa da, bu durum başkent...
Halk piyon gibi kullanıldığına öfkeli

Uğur ERGANBüyük ihtimaldir ki, CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar ve mutlak butlancılar Sözcü TV’de yapılan programın kendilerine artı puan getireceğini düşünüyordu.Yandaş medyadaki...
Yozgatlı da Kürt kökenli de Özel'in yanında

Uğur ERGAN CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel dün Ankara Ulus Hali’nde tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.Ulus’taki hal, neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt.Başkentte şehir yaşamının önemli simge...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro