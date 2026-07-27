Butlandan eğlencelikler

Uğur ERGAN

Geçen hafta butlan CHP’sinden gelen bazı haberler, komedi filmlerini aratmayacak nitelikteydi.

İlk fragman Ankara’nın Polatlı ilçesinden.

İktidarın mahkeme kararıyla CHP’de genel başkanlık koltuğuna oturttuğu Kılıçdaroğlu’nun ağzından, “CHP’nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor” cümlesini duyunca, insan ister istemez, “Gizlemeye çalıştığı iktidar neferliğinin bir an dalgınlıkla dışa vurumu mu acaba?” diye düşünmeden edemiyor.

Sorarsan CHP’nin başında ama iktidar marifetiyle CHP’nin başına örülenler kendisini ilgilendirmiyor.

Bravo doğrusu.

Bir de şu cümlesi var:

“Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum.”

Ben artık buna bir şey demeyeyim, bu cümleyle ilgili yorumları size bırakayım.

İkinci fragmanın adresi yandaş bir televizyon kanalının stüdyosundan.

Program ortağı yandaşların bile maytap geçtiği bir isim var ki, tam Oscar ödüllük.

Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’nin kurulmasından sonra yaptığı “Muhteşem yorum”, stüdyodaki diğer yandaşları bile şaşırtıyor.

Anlattığına göre, Ekrem İmamoğlu’na yakın bir arkadaşı yarı şaka yarı ciddi, “Abi içinde ‘E’ ve ‘İ’ harfleri var. Ekrem İmamoğlu partisidir” deyince, kendisi de “Tamam” demiş.

Bu yorum üzerine yandaş program arkadaşı bile, “Bu kadar şakaya gerek yok hocam, ciddi ciddi tartışalım demen gerekiyordu o arkadaşına. Bu çok zorlama bir şey, ben katılmam” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yalnız bu müthiş yorumu yapana sosyal medyada kendi ismindeki harflerle verilen yanıtı görünce, “Allah düşmanımın başına vermesin” dedim.

O yanıtı yazanlar, artık X kuşağı mıdır, Y kuşağı mıdır, Z kuşağı mıdır bilemiyorum, ama baş etmek zor.

Çok fenalar yani.

Bu iki fragman sonrası asıl filmin İstanbul Sarıyer’de çevrildiğini ise Birgün muhabiri Ebru Çelik’in bomba haberi sayesinde öğrendik.

Toplantı başlamadan önce yayına giren bir televizyon kanalında gördüğüm manzara şöyleydi:

Sahnede artık köy düğünlerinde bile olmayan bir org.

Birisi de eline mikrofonu almış bir şeyler mi söylemeye çalışıyor, yoksa türkü mü çığırıyor, bozuk ses düzeni nedeniyle pek anlayamadım.

Kamera bir ara salondaki koltuklara yöneldi.

Kalabalık görünsün diye insanları aralıklarla oturtmuşlar ama nafile.

Ebru Çelik’in haberinden anlıyoruz ki, meğerse birçoğu da ajanslar üzerinden parayla tutulmuş figüranlarmış.

Kayyum il başkanının sosyal medyaya, haber sitelerine düşen görüntülerini ve kızgınlığını görmüşsünüzdür.

Yeğeni olduğunu söylediği Barış, kendini kollasın.

“Barış seni var ya gerçekten…”le ne demek istendiğini söylemeye terbiyemiz elvermez.

Onu söyleyenin ağzına da herhalde acı biber sürülür.

Anlayacağınız butlan komedisi fragmanları sayesinde neşeli bir hafta sonu geçirdik.

Yazının bitimine doğru A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Şampiyonluğu da gelince, keyfimize diyecek yoktu.