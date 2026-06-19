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Uğur Ergan

Yozgatlı da Kürt kökenli de Özel'in yanında

Uğur ERGAN

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel dün Ankara Ulus Hali’nde tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

Ulus’taki hal, neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt.

Başkentte şehir yaşamının önemli simge yerlerinden biri olarak görülür, gezmesi keyiflidir.

Sadece dar gelirlilerin ve emeklilerin uğradığı bir yer de değildir.

Sebzenin, mevyenin, şarküterinin, unlu mamüllerin, aklınıza ne gelirse her şeyin tazesini, uygun fiyata Ulus’taki halde bulursunuz.

“Türkiye’de en taze balığı Ankara’da yersiniz” denir ya, işte bunun en önemli nedeni Ulus’taki haldir.

Karadeniz’den yola çıkan kamyonlar sabahın erken saatlerinde taze balıkları Ulus’taki hale indirir.

CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’de ne işi var?” dediği Ankara Milletvekili Adnan Beker de, Özel’in Ulus haline yaptığı ziyarete eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Özel’in hal ziyaretini TV başında izledi mi bilemiyorum ama eğer izlediyse Beker’in neden CHP’de olduğunu anlayabilmiştir diye umuyorum.

Baştan söyleyeyim Özel’e ve beraberindekilere bu kadar sevgi selini kimse beklemiyormuş.

9 Haziran’da bu köşede Turgut Özal’ın iktidara gelişini anlattıklarıma benzer şeyler halde de yaşandı.

İnsanlar Özel’e dokunabilmek, onunla birlikte fotoğraf çektirebilmek, dertlerini, sıkıntılarını, şikayetlerini iletebilmek için birbiriyle yarış halindeydi.

Esnaf, “Halkın içine girmek cesaret ister, gör bunu Kemal bey” diye bağırıyordu.

Halde Kılıçdaroğlu için söylenenler, “Zamanla öfke geçer” söylemine tutunan butlancıların ne kadar halktan kopuk olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ulus halinin önemli bir özelliğini hatırlatmakta fayda var.

Halde sebze, meyve işiyle çoğunlukla Haymana ilçesindeki Kürt kökenli vatandaşlar uğraşır.

Balık tezgahları da genelde muhafazakarlığı ile bilinen Yozgatlı vatandaşlara aittir.

Yozgatlısı da, Kürt kökenlisi de, başörtülüsü de, baçı açık olanı da dün Ulus’ta tek yürekti.

Özel kimle sohbet etse “Bize yapılanların fakında mısınız?” diye sordu.

Aldığı yanıt “Evet farkındayız” oldu, susturmaya çalışsa da, “Kemal’e verdiğim oylar haram olsun” haykırışlarını önleyemedi.

Hangi kesimden olursa olsun halk seçim istiyor, CHP’de de mutlak butlan istemiyor.

“Yok yalan yazıyorsunuz” diyorsanız eğer…

Polis marifetiyle oturduğunuz Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkezi ile Ulus’taki halin arası 10 kilometre.

Yani taş çatlasa 15 dakika.

Anlayacağınız denemesi bedava Kemal bey.

CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu
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