Yeni parti ve Özel'in tahmini

Uğur ERGAN

Türkiye’nin dört bir yanına yapılan ziyaretlerde insanların kendiliğinden oluşturduğu kalabalıklar, Özgür Özel’in artık bu süreci daha fazla uzatmaması gerektiğini ortaya koydu.

Çünkü yeni parti talebi sadece CHP tabanından değil, hukuksuzluk ve geçim derdiyle uğraşmaktan artık bıkıp usanmış, geçmişte AKP’ye, MHP’ye ve diğer partilere oy vermiş her kesimden geliyor.

Toplumun bu talebinin iyice ortaya çıkması sonrası yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki, Özel liderliğinde kurulacak yeni partinin artık eli kulağında.

TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama dönemine, yeni bir ana muhalefet partisi ile girmesi sürpriz olmayacak.

Özgür Özel’in etrafında toplanan kitlelerin verdiği mesajı ve kurulacak yeni partinin oy potansiyelini değerlendirirken, geçmişten hep Turgut Özal’ın ANAP’ı örnek gösteriliyor.

Halkın, 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren’i dinlemeyip mührü ANAP’a basarak Özal’ı iktidara taşıması anlatılıyor.

Aslında o kadar çok geriye gitmeye gerek yok.

Benzer durum, 2007’deki sancılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yaşandı.

Kısa özet olarak hatırlayalım.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi 16 Mayıs 2007’de dolacağı için, o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan, “Kardeşim” diye hitap ettiği dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ü 24 Nisan 2007’de Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün başının kapalı olması nedeniyle Türkiye Nisan 2007’de siyasi kaos ortamına girdi.

Önce TBMM’de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 krizi, ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın bizzat kaleme aldığı söylenen e-muhtıra krizi yaşandı.

Kasım 2002’de tek başına iktidara gelmiş olan AKP, Cumhurbaşkanlığı krizini aşabilmek için normalde Kasım 2007’de yapılacak seçimleri 4 ay öne çekti.

Eşi nedeniyle mağdur olan Gül’ün seçim propaganda faaliyetlerini diğer meslektaşlarla birlikte bizzat izledim.

Gül hem Ankara’da, hem de Anadolu’nun dört bir yanında mitingler yapıyor, uğradığı mağduriyeti anlatırken, halkın coşkusu sürekli artıyordu.

Bir günde parti otobüsünün içinde terden sırısıklam olduğu için 6-7 gömlek değiştirdiğine şahit oldum.

Hiç unutmuyorum bir defasında Gül yine otobüs içinde gömleğini değiştirirken (Yanlış hatırlamıyorsam Ankara ilçelerini dolaşıyorduk), arkada biz gazeteciler o dönemin Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’le sohbet ediyorduk.

27 Nisan e-muhtırasına sabahın erken saatlerinde kameralar karşısına geçip yanıt veren Çiçek’e “Halk çok coşkulu ne kadar oy bekliyorsunuz?” diye sormuştum.

Lafı hiç uzatmadan söyledi:

“Hiç abartmıyorum. Yüzde 40’ı bayağı aşarız. Bunu da ANAP deneyimimle söylüyorum. İsteyen herkesle de iddiaya girerim.”

Haber o dönem çalıştığım Hürriyet’te çıktıktan sonra, Hürriyet’ten ayrılmış olan (Galiba ANKA Haber Ajansı yönetimindeydi) rahmetli İsmet ağabey (Solak) arayarak, “Oğlum siyasetçiler çok abartır, her dediklerine inanma. Cemil ağa da bayağı abartmış” demişti.

Yanılan İsmet ağabey oldu.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP yüzde 46.58 oy aldı.

Kasım 2002’de baraj altında kalan MHP, 2007’de yüzde 14.27 oranında oy alarak 71 milletvekili çıkardı.

AKP ve MHP’li vekillerin hazır bulunmasıyla TBMM’deki 367 krizi aşıldı ve Gül de 28 Ağustos 2007’de TBMM’de yapılan seçimle Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Anlayacağınız, yapılan hukuksuzlukları bu halk zamanı geldiğinde hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde sandıkta cezalandırıyor.

Onun için Özel’in Niğde’de yaptığı “Bu millet yüzde 50 artı 1'le değil, yüzde 70'le bu iktidarı değiştirecek” açıklamasını hiç yabana atmayın.

Yukarıda örneğini anlattık.

Anlamak isteyene tabi.