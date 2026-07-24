İktidar ‘faul’ yapmazsa ‘yeni parti’ seçimi alır

Dikkatinizi çekerim alabilir demedim alır dedim…

Çünkü Özgür Özel’in kuracağı ‘yeni parti’ nin seçimi kazanması için bütün şartlar mevcut… Sokağa çık kan ağlamayan yok…

İşçisi ağlıyor, asgari ücretlisi ağlıyor, öğrencisi ağlıyor, işsizi ağlıyor, emeklisi ağlıyor, memuru ağlıyor, çiftçisi ağlıyor, esnafı ağlıyor. Hali vakti yerinde olan iş insanları bile ağlıyor…

Faizler çok yüksek diye ağlıyor, maliyetlerdeki artış belimizi büktü diye ağlıyor…

Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Demek ki işler iyi değil ki faizi indiremiyor. Ticari kredi yüzde 46’larda, tüketici kredisi yüzde 50’yi geçiyor…

Kredi kartları patlamış halde…

Ne evlerde ne işyerlerinde ne tarlada ne fabrikada…

Çarklar dönmüyor…

Seçimi kazanmak için, gümbür gümbür iktidar olmak için bundan daha uygun ortam olur mu?

2002 yılında benzer ortam vardı. Benzer dedim ama o günler çok daha iyiydi. Dibe vurmuştuk ama suyun yüzüne çıkmak üzereydik. Şimdi çıkma ihtimalimiz yok…

2002 yılını seçim öncesini hatırlayın. Sandık önümüze koyulduğunda ekonomik krizle bir buçuk yıldır mücadele ediyorduk. 2026 yazı itibariyle ekonomik krizle mücadelede sekizinci yılımızı doldurduk…

2018 yılında beri krizle boğuşuyoruz. Düzeleceğine dair en küçük bir umut yok…

Demem şu… Yeni partinin iktidar olma şansı 2002 yılındaki AKP’den kat kat fazla… Özgür Özel’e ilgi büyük. İnsanlar kurtarıcı muamelesi yapıyor…

Daha açık ifadeyle insanlar değişim istiyor. Bir şeylerin değişmesini istiyor…

Yeni Parti tarihi fırsatı yakaladı. Önümüzdeki yılın sonbaharında bilemedin 2028 yılının ilk çeyreğinde seçim olacak…

Sandık önümüze konulacak…

O zamana kadar işlerin düzelme insanların refaha çıkma şansı var mı?

Sıfır…

Bu sebeple diyorum ki; AKP çeyrek asırdır iktidar olma gücünü kullanıp faul yapmazsa Özgür Özel’in partisi iktidardadır…