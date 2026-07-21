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Mehmet Tezkan

Ne enflasyon ne düşük maaş... Sorun rejim

İngiltere’de yine başbakan değişti. Londra sokaklar başbakan eskisiyle dolu. Saymakla bitmez. 2016 yılında Avrupa Birliği’nden ayrılıp/ayrılmama referandumunda (Brexit) Başbakan David Cameron ayrılmayalım demişti. Referandumdan ayrılma kararı çıkınca istifa etti…

Cameron muhafazakar partinin başındaydı. Ayrılınca yerine Theresa May geçti (2016/1019). O gidince koltuğu Boris Johnson devraldı (2019/2022). 2022’de Liz Truss başbakan oldu ama 45 gün dayanabildi, yerine Rishi Sunak geldi.

Bu saydıklarım isimlerin hepsi muhafazakar partidendi. Başbakan değişiklikleri seçim yenilgisiyle olmadı. Parti/milletvekilleri onları başarısız bulduğu için oldu…

2024 seçimini işçi partisi kazandı. 14 yıl sonra muhafazakar parti iktidarını deviren Keir Starmer başbakan oldu.

O da başarısız olduğu gerekçesiyle önceki gün görevini Andy Burnham’a devretmek zorunda kaldı.

2015 yılından günümüzü bakarsak. 11 yılda 7 başbakan…

Siyasi istikrarsızlık mı?

Bizdeki bazı yazarlara göre evet… 11 yılda 7 başbakan değişti ama İngiltere’de hayat değişmedi. Ekonomi dibe vurmadı. Eğitim sistemi değişmedi. Ders kitapları değişmedi. Ülke fakirleşmedi…

Niye?

Çünkü oturmuş rejimleri var. Gelen sistemi değiştirmiyor. Değiştirmeye niyet etmiyor. Aklından bile geçirmiyor…

Gelelim ülkemize…

2002 yılında AKP tek başına iktidar oldu. Erdoğan ülkeyi 24 yıldır tek başına yönetiyor…2002 /2018 yılları arasında parlamenter rejim vardı ama aslında başbakanlık sistemiydi. Tek parti yönetiminde başbakan ne derse o olur!

Kural budur

Erdoğan ne derse o oldu…

2018/2026 arasında tek adam rejimine geçtik. Yine Erdoğan ne derse o oluyor…

Farkı şu: Bildiğimiz kurumlar ortadan kalktı. Tabelaları var ama içlere boş hale geldi. Yasama organı yani Meclis işlevini yitirdi. Yargı siyasetin etki alanına girdi. Kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı.

Parlamenter sistemde Erdoğan yine tek söz sahibiydi ama fren ve denetim vardı.

Şimdi yok!..

İngiltere 11 yılda 7 başbakan değiştirdiği için istikrarsız diyoruz…

Türkiye 24 yıldır aynı iktidarla yönetiliyor istikrarlı diyoruz ya…

Gelin rakamlara bakalım…

İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 2,8…

Politika faizi: yüzde 3,75…

Siyasal istikrar abidesi(!) olan ülkemize bakalım…

Enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 32… İTO’ya göre 36…

Politika faizi: yüzde 37…

Sürekli başbakan değiştiren İngiltere mi iyi yönetilmiş 22 yıldır aynı kişi tarafından yönetilen Türkiye mi?

Kararı siz verin…

AKP Ekonomik Kriz İngiltere
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