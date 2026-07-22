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Mehmet Tezkan

CHP müzelik oldu!

CHP’nin seçilmiş son Genel Başkanı Özgür Özel partisiyle köprüleri attı. Sadece yeni bir parti kuracağını ilan etmedi. Çıtayı yükseltti; yeni bir ittifak kuracağını açıkladı…

Bana göre uzun veda konuşmasının en önemli bölümü buydu. Altı çizilmesi gereken, hafızalarda yer etmesi gereken bölümü…

Dedi ki; cumhuriyetle sorunu olmayan herkesi birlikte yol yürümeye davet ediyorum…

Muhafazakar olabilirsin, mütedeyyin olabilirsen, liberal olabilirsin, merkez sağda yer alabilirsin, sosyal demokrat olabilirsin, solcu olabilirsin, devrimci olabilirsin fark etmiyor…

Özel herkese çağrı yaptı… Her görüşe yeni partide yer var dedi. Tek şartı cumhuriyetle aslında hem cumhuriyetle hem demokrasiyle sorunu olmamasıydı…

Özgür Özel’in arkasında şimdilik 85 milletvekili var. 74 il başkan var. Sayısını bilmiyorum ama Ankara gibi, Adana gibi, İzmir gibi, Mersin gibi kilit kentlerin aktif belediye başkanları var…

Hapiste olan belediye başkanları var, adını saymadığım il ve ilçe belediye başkanları var…

Var oğlu var…

Özel’in kuracağı yeni partinin yol alacağı, iktidarı devralmak için gece gündüz çalışacağı belli… Sonucu seçmen sandıkta belirleyecek…

Gelelim başka meseleye…

Peki CHP ne olacak?

Bence müzelik olacak…

Mahkeme kararıyla genel başkan koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi AKP ile yarıştıracak hali yok… Zaten böyle bir niyeti de yok…

Ona biçilen rol başka… Ona biçilen rol belli…

CHP yüzde 3 ile yüzde 5 arasında gezinen bir parti olur. Erdoğan’ nın AKP’si kol kanat germezse, Cumhur ittifakı saflarına almazsa baraj geçemez tarihin çöplüğüne gömülür…

DSP gibi olur…

Kılıçdaroğlu’nun CHP’si Cumhur ittifakına katılırsa beş, on milletvekili çıkarır ama bu CHP’nin müzelik olmasını engellemez. Sadece süreyi uzatır…

Bir başka soru da şu…

Özel yeni parti kurduktan sonra diyelim ki Yargıtay tedbir kararını kaldırdı, diyelim ki mutlak butlan kararını iptal etti…

Özel CHP’nin başına döner mi, dönebilir mi, dönmeli mi?

Hayır… CHP’den ayrıldığı için artık o defter kapandı…

Peki Kemal Beyin aklı başına gelirse yaptıklarından pişman olursa CHP’yi mezara gömen genel başkan olmayayım diyerek Özel’i davet ederse…

Yine olmaz…

Erkek jargonunda bir söz vardır; terk ettiğin kadının topuğuna bakmayacaksın.

Bu maço bir söz gibi görünse de ahlakı değeri yüksek bir ifadedir… Bunu siyasete çevirirsek, ayrıldığın partiye dönüp bakmayacaksın…

Aklın orada kalmayacak…

Kalırsa başarısız olursun. Hep önüne, hep ileriye bakacaksın. Eski partinin hatalarından eksiklerinden ders çıkararak yeni partinin rotasını çizeceksin…

Anladığım kadarıyla Özgür Özel ve arkadaşlarından istenen bu…

Beklenen de bu…

CHP Mutlak butlan Özgür Özel
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