Hepsi 5 litrenin altında: Hibrit otomobillerde en az yakan 10 model

ABD’nin İran’a saldırıları tekrar alevlenince geçen hafta petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. A’dan Z’ye her şeyin maliyetine zam olarak yansıyan bu durumda, benzinin litresi 66, motorininki 74 TL’yi aştı. Ortalama bir benzinli otomobil kilometre başına 5 lira yakar hale geldi.

Otomotivdeki yeni nesil teknolojiler yakıt ekonomisi ve dolaylı olarak çevre koruma fikri üzerine kurulu. Elektrikli araçlar çoğalırken, geçmişi otuz yıla uzanan hibritler de altın çağını yaşıyor. Geçen sene yüzde 30 ek ithalat vergisi getirilen şarj edilebilir hibrit araçlar pazarda ağır darbe aldı ve yılın ilk yarısında satışları yüzde 89 düştü. Tam ve yarı hibritlerse rağbet görüyor. Yüzde 10 gerileyen pazarda yüzde 6 büyüdüler ve artık ülkemizde satılan her üç araçtan biri hibrit. 22 markanın 60’dan fazla modeli yollarda dolaşırken, en az yakan 10’uysa şöyle sıralanıyor:

10- CITROEN C4X

100 km ortalamada 4,9 lt yakıt tüketen modelde 1,2 lt hacimli, 145 beygir güç üreten yarı hibrit motor kullanılıyor. Orta sınıf SUV’ler arasında tasarımıyla dikkat çeken C4X’in iki donanım seviyesi var ve fiyatı 2.060.000 TL’den başlıyor.

9- ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA

Stellantis Grubu altındaki Alfa Romeo’nun Junior modeli, Citroen C4X ile aynı altyapı ve motoru paylaşıyor; yakıt tüketimi de aynı 4,9 lt. Ancak fiyatı ona göre oldukça yüksek ve 2.668.200 TL’den satılıyor.

8- RENAULT AUSTRAL

Renault son yıllarda hibrit teknolojisine yatırım yaptı ve birçok modelde uygulamaya geçti. C-SUV sınıfındaki temsilcilerinden Austral modelinin yarı hibrit ve tam hibrit iki seçeneği mevcut. Ancak en az yakanı 200 beygir gücündeki 1,2 litre hacimli tam hibrit motorlu olanı. Ortalamada 4,8 litre yakıt sarf eden aracın fiyatı, 3.650.000 TL.

7- LEXUS LBX

Lüks araç üreticisi Lexus’un B-SUV sınıfında yer alan ve en ucuz modeli olan LBX de 100 km’de karma sürüşte 4,8 litre yakıyor. 2026 model yılı fiyatı 3.150.000 TL iken, 2025’i tercih edilirse 360 bin TL daha ucuz.

6- HONDA JAZZ

Toyota ile birlikte benzinli ve elektrikli motorların birlikte çalışması prensibine dayanan hibritin öncü markalarından Honda’nın, ülkemizde pazara sunduğu beş farklı modelin hepsi bu teknolojiyle üretiliyor. B sınıfı Jazz ise aralarında en ekonomik olanı. 4,8 lt ortalama yakıt tüketim değerine sahip aracın başlangıç fiyatı 2.380.000 TL.

5- OPEL CORSA

Corsa’nın elektrikli ve benzinli versiyonları da var. Hibritte ise 100 ve 136 beygirlik iki motor seçeneği sunuluyor. 100 beygirlik için açıklanan yakıt tüketim verisi 4,6 litreyken, diğerinde 4,7 litre. Daha güçlü motora sahip versiyonda kampanya yapılıyor ve 1.890.000 TL talep ediliyor.

4- RENAULT DUSTER

Markanın Bursa fabrikasında son olarak Boreal adlı C-SUV model banttan inmeye başladı. Aynı fabrika üretimi Duster ile ortak kullandıkları 160 beygirlik tam hibrit motor, iki modelde farklı yakıt tüketim sonuçları doğuruyor. Boreal’in ortalaması 4,8 iken, Duster’da 4,6’ya geriliyor.

3- TOYOTA COROLLA

İlk üç sıra hibritin mucidi Japon markalarına ait. Yerli üretim Corolla Sedan Hibrit ve ithal edilen onun hatchback versiyonu 100 km’de 4,5 litre yakıyorlar. 1,8 litrelik motor taşıyan modellerden yerli üretim en ucuzu 2.530.000 TL’den satılıyor. İlginç olansa İngiltere’den getirilen hatchback’in 2.180.000 TL ile çok daha düşüğe satılması.

2- NISSAN QASHQAI E-POWER

Sınıfının öncü modellerinden Qashqai’nin yarı hibrit motorlusunun yanı sıra, e-Power adı verilen tam hibrit versiyonu da satışta. 100 km’de ortalama 4,4 litre yakıt tüketim verisine sahip model, tek depo ile 1.300 km’ye varan bir sürüş performansı sergileyebiliyor. 190 beygirlik aracın fiyatıysa 3.408.200 TL’den başlayan rakamlarla pek ucuz sayılmaz.

1- TOYOTA YARIS

Türkiye’de satılan içten yanmalı motorlu araçlar arasında en az yakanı B-hatchback sınıfındaki Yaris. SUV versiyonu Yaris Cross’da 4,6 litre olan ortalama veri, küçük kardeşinde 3,8 litreye kadar geriliyor. 1,5 litre hacimli model iki donanım seviyesiyle satılıyor ve kampanyalı olarak fiyatı 1.995.000 TL’den başlıyor.