TFF 3. Lig ekibini satın alır almaz golcü transferi yaptılar
Tire 2021 FK'nın haklarını satın alan TFF 3. Lig'in yeni ekibi Gaziemir Spor eski golcüsü Kadir Otçeken'i kadrosuna kattı.
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TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Gaziemir Spor, eski santrforu Kadir Otçeken'i (23) yeniden kadrosuna kattı.
"HERKES GÜN OLUR EVİNE GERİ DÖNER"
Golcü oyuncuyu yeniden yuvasına döndüren Gaziemir Spor, transferi hazırladığı video ile duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner" ifadelerine yer verildi.
GOL ATAMADI
Geçen sezon Gaziemir formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 17 gol atan Kadir, şubat ayında transfer olduğu Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldızspor'da 6 karşılaşmaya çıktı ancak gol sevinci yaşayamadı.
TİRE 2021 FK'NIN HAKLARINI SATIN ALDILAR
Tire 2021 FK'nın haklarını satın alan Gaziemir Spor bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Yönetim ayrıca takımın sahasını Tire'den Bornova'ya taşıdı. Kulüp artık Bornova Stadı'nda top koşturacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi