Tayt giyince görevden alınan Vali geri adım atmadı: Pedallamaya devam

Butlancı CHP milletvekili İnan Akgün Alp'in "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" sözleriyle hedef gösterdiği Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet kıyafeti giydiği görüntülerin ardından görevden alındı. Vali Çiçekli o kararın ardından ilk açıklamayı yaptı.

Spor yapmayı bırakmayacağını belirten Çiçekli, "Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz" dedi.

TAYT GİYİNCE GÖREVDEN ALINAN VALİ GERİ ADIM ATMADI

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı atama kararı ile görevden alınırken yerine Gaziantep'in Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Görevden alınmasının ardından BirGün'e konuşan Çiçekli, giydiği kıyafetin tayt değil, bisiklet sporuna uygun bir spor kıyafeti olduğunu söyledi.

Çiçekli, yelken, kürek ve bisiklet sporlarını uzun yıllardır yaptığını belirterek, "Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yaparken kullandığım spor kıyafetidir. Hafta sonu çok erken saatlerde bu sporu yapıyoruz. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PEDALLAMAYA DEVAM"

Görevden alındığını yayımlanan kararnameyle öğrendiğini söyleyen Çiçekli, "Bu karar büyüklerimizin takdiri. Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. Görevden alınmasının spor yaşamını etkilemeyeceğini belirterek, "Pedal çevirmeye devam" dedi.

Sporu gösteriş amacıyla yapmadığını vurgulayan Çiçekli, "İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da ve Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra da daha çok spor yapacağım" diye konuştu.

Açıklamasında eski vali Recep Yazıcıoğlu'nu da anan Çiçekli, Yazıcıoğlu'nun da görev yaptığı dönemde benzer eleştirilerle karşılaştığını belirterek, bugün hâlâ kendileri için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.