Ardahan Valisi görevinden alındı: Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararı, Ardahan'daki valilik görevinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde hayata geçirildi. Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

VALİ MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ GÖREVDEN ALINDI

Resmî gazetede yer alan karara göre, halihazırda Ardahan Valisi olarak görev yapan Mehmet Fatih Çiçekli, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevinden alındı. Çiçekli'nin görevden alınmasının ardından, yerine yeni vali atandı.

YERİNE ÖMER HİLMİ YAMLI ATANDI

Boşalan valilik koltuğuna, Gaziantep'in Şehitkamil ilçe kaymakamlığı görevini yürüten Ömer Hilmi Yamlı atandı. Yamlı, yeni görevine ilişkin olarak henüz bir açıklama yapmazken, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte atama resmiyet kazandı.