Sağlık raporlarında yeni dönem başladı! İşçi, memur, öğrenci herkesi ilgilendiriyor

Sağlık Bakanlığı, istirahat raporlarının elektronik ortamda hazırlanmasını sağlayan e-Rapor Sistemi’ni devreye aldı. Yeni uygulamayla birlikte daha önce dijital karşılığı bulunmayan bazı istirahat raporları da elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Sistemden öğrenciler, 18 yaşından küçükler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar, kendileri adına hazırlanan raporlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin düzenlediği raporlar elektronik ortamda güvenli şekilde saklanacak. Raporların geçerliliği, e-Rapor Doğrulama Servisi üzerinden kontrol edilebilecek.

Elektronik raporlar için ayrıca çıktı alınmasına gerek kalmayacak. Böylece işlemlerin daha hızlı ve kolay yürütülmesi amaçlanıyor.

SGK RAPORLARI MEVCUT SİSTEMDEN DÜZENLENECEK

Bakanlık, e-Rapor Sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun istirahat raporu sisteminin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.

Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan 4/A kapsamındaki işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının raporları, mevcut uygulamada olduğu gibi SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecek.