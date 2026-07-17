Akar'a Washington'da sordum!

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Washington'da düzenlenen anma programı, yalnızca geçmişe dönük mesajlarla sınırlı kalmadı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 17 Temmuz Günü Büyükelçilik konutunda bir basın toplantısı düzenledi.

Akar'a 15 Temmuz'a ilişkin kilit sorulardan birni ve Türkiye'nin S-400'den kurtulma yolculuğunda mevcut hava savunma ihtiyacını, planlarını sordum...

"ADİL ÖKSÜZ'Ü ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDUR"

Aradan on yıl geçmiş olmasına rağmen darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz'ün hâlâ bulunamaması kamuoyundaki en önemli sorulardan biri olmaya devam ediyor.

Bu soruya ilişkin Akar, doğrudan yürütülen soruşturmaya dair bilgi vermedi ancak devletin uzun yıllar sonra bile dosyaları sonuçlandırabildiğine dikkat çekti.

"Mutlaka sürüyordur. Benim somut bir bilgim yok ama devletin ilgili birimleri 20 yıl önceki cinayetleri bile aydınlatıyor. Bu konuda çalışan ekipler mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.

"S-400 BAE'YE GİDİYOR DEMEDİK"

Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki S-400 sistemleriyle ilgilendiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Akar, bu konuda dikkatli bir dil kullandı.

"Biz sizin kadar cesur değiliz. 'S-400 BAE'ye gidiyor' demedik." diyen Akar, Ankara ile Washington arasında S-400 meselesinin çözümüne yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Akar, tarafların sorunun çözümü konusunda karşılıklı mutabakat sağladığını belirterek, yakın dönemde olumlu gelişmeler yaşanabileceği mesajını verdi.

"S-400 konusu bir şekilde çözülecek gibi görünüyor. Bu konuda pozitif cevaplar aldık. Sonunda önemli gelişmeler olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Ancak BAE'nin bu sisteme ihtiyacı var mi ve ABD Turkiyenin sistemi tutmasına güvenmezken neden BAE gibi ABD sistemleri ile entegre bir ulkenin tutmasına izin verecek buna da cevap vermedi.

F-35 VE CAATSA'DA İYİMSERLİK

Akar, S-400 krizinin çözülmesinin F-35 programı açısından kritik olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin F-35 üretim zincirindeki önemini hatırlatan Akar, ABD Savunma Bakan Yardımcısı'nın da geçmişte Türkiye'nin programdaki başarısını dile getirdiğini aktardı.

Bin parçayı başarı ile üreten bir ülkeydik dedi...

Trump'ın son dönemde yaptığı açıklamaların Kongre'de de karşılık bulduğunu belirten Akar, Türkiye-ABD savunma ilişkilerinde daha istikrarlı bir döneme girilebileceğini ifade etti.

"TEK BİR S-400 TÜRKİYE'Yİ KORUYAMAZ"

Peki mevcut durumda NATO'dan Turkiye hava sahasını korumak icin Patriot konuşlanması olacak mı?

Şu anda hava savunmamızı nasıl sağlıyoruz?

Ek olarak kamuoyunda sıkça dile getirilen "S-400 neden kullanılmıyor?" sorusuna da yanıt verdi.

Bir hava savunma sisteminin ancak gerçek bir hava tehdidi oluştuğunda devreye gireceğini belirten Akar, bugüne kadar böyle bir durum yaşanmadığını söyledi.

"S-400 kullanılmadı deniliyor. Herhangi bir füze ya da hava saldırısı olmadı ki kullanalım."

Akar ayrıca tek bir S-400 bataryasının Türkiye'nin hava savunmasını sağlamasının teknik olarak mümkün olmadığını vurguladı.

"Bir S-400 bataryasıyla bütün Türkiye'nin hava savunmasını sağlayamazsınız."

PATRİOT, SAMP/T VE ÇELİK KUBBE

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacının yalnızca S-400 ile karşılanamayacağını söyleyen Akar, Ankara'nın aynı anda birden fazla projeyi yürüttüğünü anlattı.

Çok daha fazla ilave sisteme ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bunlardan ilki tamamen yerli ve milli hava savunma mimarisi olarak geliştirilen "Çelik Kubbe" projesi.

İkinci başlık ise ABD ile Patriot görüşmeleri.

Akar, Patriot bataryalarının NATO ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye konuşlandırılması yönündeki temasların sürdüğünü söyledi.

Bunun yanında Fransa ve İtalya ile ortak geliştirilen SAMP/T sistemi konusunda da görüşmelerin yeniden hız kazandığını belirtti.

Akar, hava savunmasının tek bir sistemle çözülebilecek doğrusal bir konu olmadığını vurgulayarak, farklı katmanlardan oluşan entegre bir yapının hedeflendiğini ifade etti.

WASHINGTON'DAN VERİLEN MESAJ

Akar'ın Washington'daki açıklamaları, Ankara'nın hem ABD ile savunma alanındaki sorunları çözmeye çalıştığını hem de uzun vadeli hava savunma stratejisini çok yönlü şekilde sürdürdüğünü gösteriyor.

Sürdürüyor ama bir nevi de açıktayız.

15 Temmuz'un 10. yılında geçmişe ilişkin sorular gündemde kalmaya devam ederken, Türkiye-ABD ilişkilerinde ise S-400, F-35 ve CAATSA dosyalarında yeni bir sayfanın açılabileceğine dair temkinli iyimserlik mesajları verildi.

Komisyonun iki Ak Partili üyesi Bingöl vekili Feyzi Berdibek ile Bursa vekili Refik Özen de Akar'a eşlik ettiler...