Fransa Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu N'Golo Kante ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

L’Equipe gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası milli formaya veda ettiğini açıklayarak emekli olacak.

UZUN YILLAR MİLLİ TAKIMDA OYNADI

N'Golo Kante, 2016 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nın formasını giyerken, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan kadronun önemli isimlerinden biri oldu.

2022 Dünya Kupası'nı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kante, 2026 Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

N'GOLO KANTE KARİYERİ

Futbola Fransa'da JS Suresnes altyapısında başlayan Kante, profesyonel kariyerine 2012 yılında Boulogne'da adım attı. Buradaki performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, 2013 yılında Caen'e transfer oldu ve iki sezonda sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

2015 yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Kante, kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. Fransız orta saha, Claudio Ranieri yönetimindeki Leicester'ın 2015/16 sezonunda futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Premier Lig şampiyonluğu kazanmasında başrol oynadı.

Leicester'daki etkileyici performansının ardından 2016 yılında Chelsea'ye transfer olan Kante, Londra ekibinde de başarılarına yenilerini ekledi. Mavilerle Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası zaferleri yaşayan deneyimli futbolcu, dünyanın en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösterildi. Özellikle Chelsea'nin 2020/21 sezonundaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda sergilediği performans büyük övgü topladı.

2016 yılında Fransa Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giymeye başlayan Kante, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadronun vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Orta sahadaki mücadeleci yapısı ve savunmaya sağladığı katkıyla takımın başarısında önemli rol üstlenen yıldız futbolcu, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

2023 yazında Chelsea'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Kante, kariyerini Körfez ülkesinde sürdürmeye başladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürüyor.