Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu: 2 yıllık sözleşme imzalandı

4 6

Başarılı grafiğini istikrarlı şekilde sürdüren Sevgi Uzun, 2019 ile 2021 yılları arasında Fenerbahçe'de mücadele etti. Daha sonra sırasıyla 2021-22 sezonunda Ormanspor, 2022-23 sezonunda ise BOTAŞ forması giydi. Özellikle BOTAŞ'taki performansıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan deneyimli basketbolcu, 2023 yılında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Geride kalan sezonda ligde maç başına 10.2 sayı, 2.1 ribaund, 4.4 asist, 1.1 top çalma ve 11.6 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Sevgi Uzun, ayrıca 2025-26 sezonunda Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülünün sahibi oldu.