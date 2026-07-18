Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu: 2 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe'den ayrılan basketbolcu Sevgi Uzun, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e transfer oldu.
Fenerbahçe'den ayrılan Sevgi Uzun'un yeni adresi Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki milli oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den yapılan açıklamada, "2026/27 sezonu kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, başarılı milli oyun kurucu Sevgi Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sevgi Uzun'a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadeleri yer aldı.
SEVGİ UZUN KİMDİR?
25 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan Sevgi Uzun, profesyonel basketbol serüvenine 2013 yılında Beşiktaş'ta başladı. Siyah-beyazlı formayla gösterdiği gelişimin ardından 2018-19 sezonunda Çukurova Basketbol'a transfer olan milli oyun kurucu, burada sergilediği performansla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken isimleri arasına girdi.
Başarılı grafiğini istikrarlı şekilde sürdüren Sevgi Uzun, 2019 ile 2021 yılları arasında Fenerbahçe'de mücadele etti. Daha sonra sırasıyla 2021-22 sezonunda Ormanspor, 2022-23 sezonunda ise BOTAŞ forması giydi. Özellikle BOTAŞ'taki performansıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan deneyimli basketbolcu, 2023 yılında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Geride kalan sezonda ligde maç başına 10.2 sayı, 2.1 ribaund, 4.4 asist, 1.1 top çalma ve 11.6 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Sevgi Uzun, ayrıca 2025-26 sezonunda Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülünün sahibi oldu.
Türkiye ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan milli oyuncu, 2024 yazında WNBA ekiplerinden Dallas Wings ile sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Böylece WNBA'de forma giyen sayılı Türk basketbolcular arasına adını yazdırdı. Daha sonraki süreçte Phoenix Mercury ve Chicago Sky kadrolarında da görev alan Sevgi Uzun, 2025 WNBA sezonunda 25 normal sezon karşılaşmasında süre alarak uluslararası arenadaki deneyimini artırdı.
Kulüp kariyerindeki istikrarlı performansını milli takımda da sürdüren Sevgi Uzun, altyapı milli takımlarından itibaren ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. A Kadın Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan başarılı oyun kurucu, 2021, 2023 ve 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası organizasyonlarında Türkiye kadrosunda yer alarak milli takımın başarısı için mücadele etti.