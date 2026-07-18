Muğla'daki yangın ünlüleri vurdu! Alevler milyonluk villalarda hasar oluşturdu
Muğ la'da iki gün sonra kontrol altına alınan orman yangını, lüks konutları da etkiledi. Oyuncu Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın evlerinin de hasar gördüğü öne sürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, yalnızca ormanlık alanları değil, bölgedeki lüks konutları ve tatil sitelerini de etkiledi. Gürçamlar-Kazıklı Bozbük mevkisinde başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, iki gün süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgedeki bir otel ve tatil sitesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Yetkililer, yaklaşık bin 120 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan ise 70 arazöz, 11 dozer, su tankerleri, ilk müdahale araçları, TOMA'lar ve 517 personel katıldı. Gece boyunca devam eden müdahalede kritik noktalarda karşı ateş yöntemi de uygulandı.
Yangının en fazla etkilediği noktalardan biri ise Kazıklı Koy ve Kaplankaya çevresi oldu. İddialara göre alevler, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin yazlıklarının bulunduğu lüks siteye kadar ulaştı.
Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, bölgede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Ünlü isimlerden ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.