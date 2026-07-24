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Halk TV Yazarlar Serra Karaçam "Adını değiştirmekle hakikatini değiştiremiyoruz"
Serra Karaçam
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"Adını değiştirmekle hakikatini değiştiremiyoruz"

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin, katıldığı bir bisiklet festivalinde profesyonel bisiklet taytı giymesinin ardından görevden alınması tartışılmaya devam ediyor.

İşler göründüğü gibi değil.

Kararın ardından Ardahan'da vatandaşlar, Çiçekli'nin görevine iade edilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da taşınmıştı...

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kürsüde Vali Çiçekli'nin taytlı fotoğrafını göstererek sert eleştiriler yöneltmişti...

Alp, "Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin." ifadelerini kullandı.


***

Peki gerçekten mesele sadece tayt mıydı?

Ardahan'da konuşulanlara bakıldığında, Ankara'nın değerlendirmesinde yalnızca bisiklet festivalindeki görüntüler değil, valinin görev süresi boyunca yaşanan başka tartışmalar da etkili oldu.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, göreve geldiği günden itibaren klasik bir mülki idare amirinden çok, sosyal medya görünürlüğüne önem veren, sürekli etkinliklere katılan, fotoğraf çektiren ve sportif kimliği öne çıkan bir profil çizdi.

Eşi Esengül Korkmaz Çiçekli'nin de vali yardımcısı olması nedeniyle kamuoyunda "birlikte hareket eden yönetim" görüntüsü sıkça gündeme geldi.

Ancak eleştiriler yalnızca görünürlükle sınırlı değildi.

Mayıs ayında Çıldır Gölü'nde Karslı kalp cerrahı Bingür Sönmez'in katkılarıyla yürütülen spor projelerinde paten, kano, yelkenli ve kürek tekneleri kamuoyuna tanıtıldı.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan da Çıldır Belediyesi adına çocuklar için kano ve spor malzemesi tahsis etti.

Bazı tanıtımlarda kurtarma botunun üzerinde özel bir işletmenin adı olan "Dağıstan Otel" yazması dikkat çekti.

Otel Gürbüz Çapan a ait.

Ancak bu spor etkinliklerinin duyurulması gündeme gelince, sporcu vali iddialara göre belediyeyi de kenara atıp her şeyi sahipleniverdi.

Gürbüz Çapan'ın konuşmasına izin verilmedi.

Valilik, Çapan'ın resmî bir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle programa katılmasını uygun görmedi.

Eski siyasetçi olması nedeniyle bu karar savunulabilir görülse de, kanoları kullanıp Çapan'ın Kars ve bölge kamuoyunda tanınan bir isim olarak dışarıda bırakılması ilginç.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in de bu tartışmanın tarafları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bu nedenle bazı mülki idare çevreleri, görevden alma kararının yalnızca bisiklet taytı fotoğrafına indirgenmesini doğru bulmuyor.


***

En dikkat çeken tartışmalardan biri ise Hoçvan'da -yeni Hasköy'de- düzenlenen yayla şenliği oldu.

Festival oldukça kalabalıktı.

Rojda da bir konser verdi.

Bu konserin başlayabilmesi de epey gecikmiş.

Millet dağılmamış...

Kentte konuşulan iddialara göre, PKK'ya yakın çevrelerin organize ettiği öne sürülen yayla şenliğinde Iğdır ve Ağrı başta olmak üzere çevre illerden yoğun katılım sağlandı.

Yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğu ileri sürülen organizasyonda Vali Çiçekli'nin arkada Türk bayrağının bulunduğu yaptığı konuşma dikkat çekti.

Burada vali "bir şeyin adını değiştirmekle hakikatini değiştiremiyoruz" diyor...

"Ben de buralıyım" diyor.

Göleli imiş.

Bazı katılımcılar, valinin konuşmasının devleti temsil eden tarafsız bir mülki idare amirinden ziyade organizasyonun ev sahibi gibi algılandığını öne sürdü.

Bu iddialar resmî makamlarca doğrulanmış değil.

Ancak Ankara kulislerinde valinin bu etkinlikte verdiği görüntülerin de değerlendirildiği konuşuluyor.


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Aynı dönemde bölgede yaşanan bir başka olay ise Türk Dünyası Dil Kurultayı oldu.

Çıldır'da Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve diğer Türk cumhuriyetlerinden akademisyenlerin katılımıyla ortak Türk dili üzerine uluslararası bir çalıştay düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi'nin de ortak olduğu programa çok sayıda bilim insanı iştirak etti.

Ancak valilik, aynı saatlere büyük bir bisiklet organizasyonu planladı.

Program çakışması nedeniyle Ardahan Üniversitesi Rektörü kurultaydan erken ayrılarak bisiklet etkinliğine katılmak zorunda kaldığını anlattı.

Bu toplantıda da eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan yine konuşmacılar arasındaydı.


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Çiçekli'ye destek verenler ise farklı düşünüyor.

İmza kampanyasını başlatanlar, Çiçekli döneminde Ardahan'da bisiklet turizminin canlandığını, gençlere yönelik spor faaliyetlerinin arttığını ve kentin ulusal ölçekte görünürlük kazandığını savunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son kararnameyle Çiçekli'nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli'nin İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanması da dikkat çekti.

Ancak mülki idare kaynakları, bu atamanın kamuoyunda yorumlandığı gibi bir terfi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Esengül Korkmaz Çiçekli daha önce İstanbul'un en önemli ilçelerinden Beykoz Kaymakamlığı görevini yürüttü.

Ardından Ankara Pursaklar Kaymakamlığı'na atandı.

Mülki idare geleneğinde özellikle büyük ilçe kaymakamlıklarının, vali yardımcılığı görevine kıyasla daha prestijli kabul edildiği ifade ediliyor.

Çiftin kariyeri de uzun yıllardır birlikte ilerledi.

Mehmet Fatih Çiçekli, İstanbul'da vali yardımcılığı yaptığı dönemde dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çalıştı.

Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

Daha sonra Karaman Valiliği'ne atanan Çiçekli, son kararnameyle Ardahan Valisi olmuştu.

Sonuç olarak, Ankara kulislerinde dile getirilen değerlendirme; görevden alma kararının yalnızca bisiklet taytı nedeniyle verilmediği, tayt fotoğrafının son halka olduğu yönünde.

Yoksa özel kararname çıkmaz bir 6 ay sonra diğerleri ile birlikte değiştirilirdi.



Ardahan Vali
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