Savunma tedarik zincirinde yeni kurallar: Yeni savaş hazırlığı mı?

Trump yönetiminin hazırladığı yeni başkanlık kararnamesi, savunma sanayi tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor.

Savunma yüklenicilerinin yalnızca doğrudan tedarikçilerini değil, hammaddeden nihai askeri ürüne kadar uzanan tüm tedarik zincirini inceleyerek olası güvenlik risklerini belirlemelerini zorunlu hale getiriyor.

Beyaz Saray, düzenlemeyi ekonomik bir politika değil, ulusal güvenlik ve askeri hazırlık adımı olarak tanımlıyor.

Yönetim, ABD'nin kritik mineraller ve savunma bileşenlerinde yabancı ülkelere bağımlılığını azaltmayı, özellikle de Çin kaynaklı riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Kararname kapsamında savunma şirketleri,

tedarik zincirlerinin alt kademelerindeki üreticileri de belirlemek;

ve yabancı sahiplik, finansal istikrarsızlık ile üretim veya tedarik kesintisi gibi riskleri analiz etmekle yükümlü olacak.

1 Ocak 2027'den itibaren ise yabancı kaynaklı ve kurallara uymayan malzemelerin kullanımına yönelik muafiyetler önemli ölçüde sınırlandırılacak.



Şirketlerin önce ABD veya güvenilir müttefik ülkelerde alternatif tedarikçi aradıklarını kanıtlamaları ve yabancı kaynakları hangi takvim içinde değiştireceklerini göstermeleri gerekecek.



Pentagon, güvenilir yerli ve müttefik tedarikçilerin test ve sertifikasyon süreçlerini hızlandıracağını açıkladı.



Kurallara uymayan veya tedarik zincirindeki riskleri gizleyen şirketler mevcut sözleşmelerini ya da gelecekteki Pentagon ihalelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.



ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Beyaz Saray yetkilileri, kararın yalnızca Çin'i hedef almadığını vurgulasa da Pekin en önemli stratejik risk olarak gösteriliyor.

Yönetim, Çin'in özellikle kritik mineraller alanındaki hakimiyetini jeopolitik bir baskı aracı olarak kullandığını savunuyor.

Bu kapsamda ABD'nin kritik mineraller alanında yaklaşık 150 yatırım, kredi ve hibe programını desteklediği, yerli madencilik ve işleme kapasitesine onlarca milyar dolarlık kaynak aktardığı belirtiliyor.



Başkan'ın Ticaret ve Üretim Danışmanı Peter Navarro ise düzenlemeyi "savaş alanına hazırlık" olarak nitelendirerek, "Modern silahlar, ancak onları destekleyen tedarik zincirleri kadar güvenlidir" değerlendirmesinde bulundu.



Rubio, Dışişleri Bakanlığı'nın doğruladığı üzere, yarın Manila'da Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşecek

PENTAGON DAHA FAZLA DENETİM SAĞLAYACAK



Kararnameyle birlikte Savunma Bakanlığı, askeri sistemlerin üretiminde kullanılan tüm tedarik ağını ilk kez ayrıntılı biçimde görebilecek.



Böylece ana yüklenicilerin birkaç kademe altındaki taşeronlar da Pentagon'un denetim alanına girecek.



Savunma sektörü açısından karar, daha kapsamlı raporlama yükümlülükleri, yeni uyum kuralları ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme zorunluluğu anlamına geliyor.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?



Uzmanlara göre kararname Türkiye'yi doğrudan hedef almıyor.

Ancak ABD'nin "güvenilir müttefiklerden tedarik" yaklaşımı, Türk savunma sanayii için yeni fırsatlar yaratabilir.

ABD, yerli üretimin yetersiz kaldığı alanlarda NATO müttefiklerinden ve güvenilir ortaklardan daha fazla tedarik yapılmasını öngörüyor.



Bu durum, savunma elektroniği, havacılık, metal sanayii ve askeri bileşen üreten Türk şirketlerinin ABD güvenlik standartlarını karşılamaları halinde yeni iş fırsatları yakalayabileceği anlamına geliyor.

Buna karşılık, ABD savunma projelerinde yer alan Türk firmaları daha sıkı denetimlerle de karşılaşabilir.

Şirketlerin kullandıkları ham maddelerin kaynağını, ortaklık yapılarını, alt yüklenicilerini ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ayrıntılı şekilde belgelemeleri gerekecek.



Bu durum ihracatçılar açısından ilave maliyet ve idari yük oluşturabilir.

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Kararname ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu stratejik maden kaynaklarını da öne çıkarabilir.

Dünya bor rezervlerinin büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye'nin yanı sıra nadir toprak elementleri, krom, nikel ve bakır üretim kapasitesi, ABD'nin Çin dışındaki alternatif tedarikçi arayışında daha fazla önem kazanabilir.

Ancak uzmanlar, Türk üreticilerin Çin menşeli hammadde veya ara ürünlere bağımlı olmaları halinde, ABD savunma projelerinde yer alabilmek için tedarik zincirlerini çeşitlendirmeleri gerekebileceğine de dikkat çekiyor.



Yeni başkanlık kararnamesi Türkiye açısından hem yeni ticari fırsatlar hem de daha sıkı uyum ve şeffaflık yükümlülükleri anlamına gelebilir.



Özellikle NATO tedarik zincirine entegre şirketlerin önümüzdeki dönemde ABD'nin yeni standartlarına uyum sağlaması kritik önem taşıyacak.

İRAN VE PENTAGON BÜTÇESİNDE SON RESİM

İran'la yaşanan gerilim 10 gündür devam ediyor.

ABD yönetiminin bölgedeki kritik deniz geçiş noktalarına ilişkin mesajları da sertleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Bab el-Mendep Boğazı'nı kapatma girişiminde bulunması halinde ABD'nin müdahale edeceğini söyledi.

Tabi bu açıklama İran'ın Husiler ile tehdidi üzerine geldi.

Beyaz Saray; Katar, Mısır ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu arabulucularının sunduğu 10 günlük ateşkes teklifini değerlendiriyor.

Umman'da burada bir diğer figür.

İsrail şimdilik doğrudan müdahil olmaktan kaçınıyor...

Tahran daha önce, ABD saldırılarının devam etmesi halinde İsrail'i hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulunmuştu.

İsrail açısından yeniden çatışmaya dahil olmanın şu aşamada stratejik getirisi sınırlı.

Bunun nedenlerinden biri, Hürmüz Boğazı meselesinin İsrail'in savaşın başında belirlediği hedeflerin dışında kalması.

İsrail kamuoyunda savaşın güvenlik durumunu iyileştirip iyileştirmediği de tartışılmakta.

İran savaşı için milyarlarca dolar harcayan Pentagon'un bütçesi hızla tükeniyor.

Bazı kaynakların önümüzdeki haftalar içinde tükenmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de Kongre'de, acil hale gelen bütçe açığını ele alacak.

Trump yönetiminin Pentagon için talep ettiği yuvarlak hesap 88 milyar dolarlık ek savunma bütçesi hakkında ifade verecekler.

Pentagon'a yaralı asker sayıları ile ilgili yeterli açıklama yapılmadığı yönünde baskı var.

Diğer yandan eski İstihbarat yetkilisi Joe Kent haykırmaya devam ediyor:

"Savaşı şimdi bitirmeliyiz.

Askerlerimizi bölgeden çekelim,

İsrail'i dizginleyelim,

ve Hürmüz'ü—ve şimdi de Bab Al Mandeb'i—açmak için ekonomik müzakerelere odaklanalım,

yoksa büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kalacağız.

Hatırlayın 2025'te Husi'leri askeri olarak yenemedik.

Şimdi İran'ı askeri olarak yenemeyeceğimizi biliyoruz!"

Daha acayibi Trump durup durum Ahmed El Şara'nın Hizbullah'a karşı mücadele için Lübnan'a geçebileceğini söylüyor.

Lüban Devlet Başkani Aun Salı günü Oval Ofisteyken de "O Hizbullah ile uzun süredir savaşıyor. Bence çok etkili olur" diyiverdi.