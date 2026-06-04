Rubio’dan Ankara zirvesi ve F-35 mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump'ın Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Rubio'ya ABD'nin NATO desteği soruldu.

Rubio'ya NATO içindeki birçok Avrupalı liderle ve Vladimir Putin de dahil olmak üzere dışarıdan birçok liderin muhtemelen sizin söylediklerinizi izlediği ve dinlediği bir ortamda bulunuyoruz. NATO müttefiklerimize güvence verebilir misiniz ve Vladimir Putin’e, eğer bir NATO müttefiki saldırıya uğrarsa ve 5. Madde devreye sokulursa onları savunacağımızı açıkça söyleyebilir misiniz?" şeklinde soru yöneltildi.

Rubio "Amerika Birleşik Devletleri hâlâ NATO ittifakının bir üyesidir ve tüm bu konuları konuşmak üzere Türkiye’de olacağız. Başkanın kendisi de bir sonraki NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak ve tüm bu noktalar net bir şekilde ortaya konacak. Biz hâlâ NATO’dayız, ancak NATO’nun önemli değişikliklere ihtiyacı var ve Başkan bunu açıkça ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

2026 NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Demokrat Temsilci Dina Titus ise, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ın Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılabileceğine dair açıklamalarının “yasa ve uzun süredir devam eden politikalarla tutarsız” olduğunu belirterek Rubio’ya bu konuda net tutumunu sordu. Titus, “Türkiye F-35 alabilir mi, alamaz mı?” ifadelerini kullandı.

Rubio, Türkiye’nin öncesinde programda olduğunu hatırlatarak, Türkiyenin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurmaya devam ettiği sürece ABD yasaları gereği F-35 programına geri dönemeyeceğini söyledi. Rubio, kısıtlamanın yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.