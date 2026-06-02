Bal gibi saray aklı

Uğur ERGAN

T24’ten sevgili Cansu Çamlıbel’in, CHP’ye kayyum atanan Kemal

Kılıçdaroğlu’na en yakın isim olarak görülen Bülent

Kuşoğlu ile yaptığı röportajın Kılıçdaroğlu kanadı ile ellerini

ovuşturan iktidarı bayağı rahatsız ettiği şüphe götürmez.

Cansu’nun, röportajın tanıtımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ifade

ettiği gibi, Kuşoğlu’nun söylediklerini okudukça kafanız karışabilir.

Ancak şunu da belirtmek isterim ki, “eğer söylediklerinde samimi ise”

Kuşoğlu’nun da kafası iyice allak bullak olmuş durumda.

Kuşoğlu’nun açıklamalarını başkent kulislerinde “Kılıçdaroğlu

tarafında acaba bir U dönüşü hazırlığı mı?” yorumlayanlar olsa da,

Kılıçdaroğlu ve şürekasının “Az olsun ama benim olsun” anlayışıyla

iktidarın peşine takılma anlayışından vazgeçeceğini düşünmüyorum.

Fakat, özellikle geçen cumartesi Özel için Ankara Güvenpark’ta bir

araya gelen on binlerin bayramlaşma mitingi sonrası Özel’in peşinden

Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçmesinin, kayyum Kılıçdaroğlu’nun yanında

oldukları belirtilen birçok isimde soru işareti yarattığına şüphe yok.

Güvenpark mitingi, Özel ve yoldaşlarının kararlılığı sayesinde oluşan,

provokasyona gelmeden gerektiğinde polis barikatlarını aşan toplumsal

tepkinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun eline Saray tarafından tutuşturulduğu iddia edilen

kağıttan yaptığı konuşmada ortaya attığı; parti içinde, toplumda ve

STK’larda ciddi boyutta tepkiye neden olan FETÖ suçlamaları sonrası

kafasında soru işaretleri oluşanların sayısında artış olduğunu kesin

bilgiye dayalı olarak söyleyebilirim.

Onun için iktidar medyasında ekran ekran dolaşarak, kayyumun yanında

nasıl nemalanırız diye hesaplar yapan, zurnanın son deliği bile

olamayacak tiplerin ciddiye alınacak tarafı yok.

Kuşoğlu’na geri dönersek.

Röportajın flaş bölümü, bir “Devlet aklı”ndan bahsedilerek, bu aklın

yeni bir düzen kurgulamakta olduğu ve bu kurgu içinde CHP’ye nasıl bir

rol biçildiğinin henüz anlaşılamadığının söylenmesi.

14 yılı yurtdışında olmak üzere bu meslekte 35 yılımı geride bıraktım.

Ankara’da da “Derin devlet” ve “Devlet aklı” yakıştırmalarının öne

çıktığı, eskilerin tabiriyle hariciyeye ve askeriyeye baktım.

Gözlemim, hariciyenin özellikle mülkiye kanadının, askeriyenin ve

maliyenin, sayıları az da olsa bazı mensuplarının kendilerini “Devlet

aklı” gibi görüp, bunu korku yoluyla empoze etme ısrarları.

“Devlet aklı” diye tutturan Kuşoğlu’nun röportajındaki söyledikleri de

bu gözlemimi doğrular nitelikte:

“(…)Belki önümüzdeki 10- 20 yılda devletlerin çoğu yok olacak. Türkiye

Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin yaşaması lazım. Yani bizim

yok olmamamız lazım, iddialı olmamız lazım (…)”

“Sizlerin aklı olmazsa Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet yaşayamayacak

mı?” Bülent bey…

Güvenpark’tan on binler bu Cumhuriyet’i yıkmak için mi Anıtkabir’e

yürüdü, yoksa birileri tarafından yıkılmasına karşı durmak için mi?

Bırakın böyle söylemleri lütfen.

CHP’ye yapılan “Devlet aklı” falan değil, iktidarı kaybedeceğini gören bal gibi “Saray aklı.”

Yazının girişinde belirttiğim gibi kafanız bayağı allak, bullak.

Kafa karışıklığınızın sona ermesi için olan bitene daha gerçekçi

bakacağınızı umarım.

Dediğim gibi, samimiyseniz eğer.