Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş’ın dosyası New Jersey’de

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında arama/bülteni bulunan ve New York’ta gözaltına alınan Umut Altaş’ın 2022’den bu yana devam eden göçmenlik dosyası artık New Jersey'deki Elizabeth Göçmenlik Mahkemesi'nde görülüyor.

Dosyanın hâlen derdest olduğu görülürken, bu gelişme son gözaltı sürecinin ardından işlemlerin New Jersey yargı çevresinde yürütüleceğine işaret ediyor.

Ancak mevcut kayıtlar, sürecin hangi hukuki yoldan ilerleyeceğini henüz ortaya koymuyor. Altaş hakkında nihai olarak ICE tarafından yürütülecek bir sınır dışı sürecinin mi, yoksa Türkiye'nin talebi doğrultusunda federal mahkemelerde değerlendirilecek bir iade sürecinin mi öne çıkacağı henüz netleşmiş değil.

Uzmanlar, göçmenlik ve iade süreçlerinin ABD hukukunda birbirinden ayrı işlediğine dikkat çekiyor. Göçmenlik dosyasında olası bir sınır dışı kararı ICE ve göçmenlik mahkemeleri üzerinden yürütülürken, iade talebi ise federal mahkemelerin onayını gerektiriyor.

Bu nedenle New Jersey'deki dosya hareketi önemli bir usul gelişmesi olarak değerlendirilse de, şu aşamada Altaş'ın sınır dışı mı edileceği yoksa olası bir iade sürecine mi tabi tutulacağı konusunda kesin bir sonuca varmak mümkün görünmüyor.