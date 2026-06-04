ABD’de ön seçimlerde sinyaller

Salı günü ABD’de çok sayıda eyalette yapılan ön seçimler ve yerel yarışlar, 2026 seçim dinamiklerine dair önemli sinyaller verdi.

Kaliforniya, Iowa ve bazı büyük şehirlerdeki oylamalar, hem parti içi dengeleri hem de genel seçim stratejilerini şekillendiren sonuçlar ortaya koydu.

Kaliforniya’daki valilik ön seçiminde Demokratların korktuğu senaryo şimdilik gerçekleşmedi.

Eyalette “açık ön seçim (top-two primary)” sistemi uygulanmakta.

Bu sistemde aday adayları parti içi ayrı yarışlarda değil, aynı havuzda birlikte yarışıyor.

Parti ayrımı olmaksızın en çok oy alan iki aday da genel seçime kalıyor.

Demokratlar arasında oyların bölünmesi ya da iki Cumhuriyetçi adayın öne çıkması teorik olarak mümkün olduğu icin endişeye yol açmıştı.

Mevcut oy dağılımı bu ihtimali şimdilik sınırlamış görünüyor.

İlk sonuçlara göre genel seçime bir Cumhuriyetçi ve bir Demokrat adayın çıkması bekleniyor.

Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Steve Hilton ile Demokrat Xavier Becerra, bir diğer Demokrat aday Tom Steyer'ın önünde yer alıyor. Ancak yaklaşık 3 milyon posta oyunun sayımı henüz tamamlanmadı.

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Iowa'da Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde Trump destekli adaylar galip geldi.

Iowa valilik yarışı için yapılan Cumhuriyetçi ön seçimdeyse Trump'ın desteklediği aday kaybetti.

Los Angeles Belediye Başkanı da Demokratlar adına yeniden aday olmayı başardı.

En ilginç koltuk yarışı Trump destekçisi olarak bilinen Iowa Senato koltuğuydu.

Iowa Senato yarışında, emekliye ayrılan Joni Ernst'ın boşalttığı koltuk Demokratlara bir fırsat verdi.

Demokratlar arası ön seçimde Eyalet Temsilcisi Josh Turek, rakibi Zach Wahls'ı yenerek Demokrat Parti'nin Senato adaylığını kazandı.

Turek, Kasım ayında Cumhuriyetçi Ashley Hinson ile karşı karşıya gelecek.

Parti yönetimi ve Senato Demokrat lideri Chuck Schumer'e yakın çevreler Turek'i destekliyordu.

Wahls ise daha ilerici ve parti yönetimine mesafeli bir kampanya yürütüyordu.

Sonuç, Iowa Demokratlarının, Trump destekçisi olan eyalette daha “merkezde ve seçilebilir” gördükleri adaya yöneldiğini gösteriyor.

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Eski konut finansmanı kurumu yöneticisi Bill Pulte, Tulsi Gabbard’ın istifasının ardından Başkan Trump tarafından Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak geçici olarak üst düzey bir göreve getirildi.

İstihbarat geçmişi bulunmayan Pulte’nin, Fannie Mae ve Freddie Mac gibi büyük konut finansmanı kurumlarında görev yapmış olması, soru işaretlerine neden oldu.

Ulusal güvenlik çevreleri, Pulte'nin bu tür kritik bir pozisyon için yeterli güvenlik ve istihbarat deneyiminin bulunmadığını savunuyor.

Destekleyenler ise Pulte’nin büyük ölçekli kurumsal yönetim tecrübesinin, karmaşık federal yapıları yönetme açısından avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

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Ancak tartışmanın ikinci boyutu daha politik bir zemine oturuyor.

Pulte’nin, geçmişte Donald Trump’a karşı siyasi pozisyonda olan bazı isimleri "mortgage dolandırıcılığı" iddialarıyla soruşturulma süreçlerindeki rolü tartışılıyor.

Adalet Bakanlığı’na (DOJ) Letitia James ve Adam Schiff gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bazı Demokrat yetkililer hakkında suç yönlendirmelerinde bulunduğu aktarılıyor.

FHFA erişimini kullanarak mortgage ile ilgili verileri incelemesi ve iddia edilen usulsüzlükleri tespit ettiği bilinmekte.

Konu, Senato Demokratlarının talebi üzerine GAO tarafından da incelemeye alınmış durumda.

Yani “finansal düzenlemelerin siyasi bir araç olarak kullanılıp kullanılmadığı” sorusunu yeniden gündemde.

İddiaların merkezinde, mortgage başvurularında yanlış beyan (örneğin bir mülkün “birincil ikamet” olarak gösterilmesi gibi) üzerinden yürütülen soruşturmaların, standart denetim süreçlerinin ötesine geçerek seçici şekilde uygulanıp uygulanmadığı tartışması yer alıyor.

Mortgage verileri ABD’de zaten sıkı şekilde denetlenmekte ve bu tür davalar aslında teknik olarak rutin.

Ancak son dönemdeki dosyaların siyasi figürlere yoğunlaşması “seçici uygulama” algısını güçlendirdi.

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Aynı dönemde ortaya çıkan bir başka gelişme ise, 6 Ocak Kongre baskınıyla bağlantılı olduğu bilinen 24 yaşındaki Elias Irizarry’nin, Savunma Bakanlığı bünyesindeki terörle mücadele ve düzensiz harp biriminde görev alması oldu.

Irizarry, 6 Ocak 2021’de Capitol binasına giren ve protestocular arasında yer alan isimlerden biri olarak daha önce hakkında açılan davada suçunu kabul etmiş, 2023 yılında 14 gün hapis cezasına çarptırılmış ve daha sonra 2025 yılında af kapsamına alınmıştı.

Bu durum da federal güvenlik kurumlarında personel seçimi ve güvenlik tarama süreçleri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu iki gelişme doğrudan bağlantılı olmasa da, Washington’da giderek artan bir eğilimi yansıtıyor.

Kritik devlet kurumlarında liyakat, siyasi sadakat ve güvenlik kriterleri arasındaki dengede sadakat öne cıkmış durumda.

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Bu tartışmalar sürerken, Trump yönetiminin 6 Ocak olaylarına karıştığı iddia edilen bazı isimler de dahil olmak üzere “devlet tarafından haksız soruşturmaya uğradığını” öne süren kişilere yönelik yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir tazminat fonu oluşturma girişimi Washington’da yoğun tartışma yarattı.

Söz konusu “Anti-Weaponization Fund” (Siyasi Araç Haline Getirmeye Karşı Fon) kapsamında bazı 6 Ocak sanıklarının da potansiyel yararlanıcılar arasında olabileceği yönündeki haberler, Kongre Capitol polisi dahil olmak üzere farklı grupların dava açmasına neden oldu.