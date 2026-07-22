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Fikret Bila

Özel yola çıktı

YÖN/FİKRET BİLA

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevini bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, dün grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP’ye veda etti.

Yeni partiyi kurmak üzere yola çıktı.

Siyasi koşullar “ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız” diyen Özel’i yeni bir yol açmaya yöneltti.

Ancak Özel’in grup toplantısındaki konuşması CHP’den ayrılışın “geri dönüşü olmayan kesin bir veda” olmadığı mesajı taşıyordu.

“6 ok gömleğini çıkarıyorlar” haberlerinin manşet olduğu gün grup kürsüsünde “biz gömlek çıkarmıyoruz, ateşten gömlek giyiyoruz” dedi.

“6 ok’a sonuna kadar bağlıyız” vurgusu da yaptı.

Bu vurgu Özel ve arkadaşlarının “CHP ideolojisinden ayrılmayacaklarını, gerçek CHP’nin yeni kurulacak parti olacağı” mesajı taşıyordu.

Gerçekten de Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılmalarının nedeni ideolojik bir farklılık değil.

Ayrılığın temel nedeni kadro mücadelesi.

38. Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun, istinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararıyla kurultayın sonuçlarını “yok hükmünde” saymasıdır.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kılıçdaroğlu’nun mevcut delegelerle kurultay çağrısı yapmaması, delegeleri yeniden belirlemeye

karar vermesi, Özel ve kurmaylarının mutlak butlan kararına yaptıkları itirazın Yargıtay’da görüşülmeden adli tatilin başlaması ayrılığı zorunlu kıldı.

İstinaf Mahkemesi’nin de dosyayı Yargıtay’a göndermek için 52 gün bekletmesi ve adli tatilden bir gün önce göndermesi de gözden kaçmadı.

Özel’in liderliğinde kurulacak Yeni Parti, Meclis’te yine ana muhalefet partisi konumunda olacak.

CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye geçecek milletvekili sayısının 85-95 olması bekleniyor. Bu sayı ise yeni partiyi Meclis’te ana muhalefet partisi konumuna getiriyor.

İdeolojik bir ayrışmaya dayanmayan Yeni Parti ile ileride Kılıçdaroğlu yönetiminin değişmesi halinde iki partinin birleşmesi ve yola CHP olarak devam etmesi olasılık dışı değildir.

Özel’in, “6 ok’a sonuna kadar bağlıyız, kurucu liderimize bağlıyız, biz bir bütünüz, bu birlikteliği bölemezler, miras bizdedir” sözlerinden bu anlam çıkıyor.

Yeni Parti’nin başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli yenilik örgütlenme modeli olmalıdır.

Yeni Parti, tavandan tabana değil tabandan tavana örgütlenmelidir.

Partiyi halka yakın tutacak olan bu örgütlenme modelidir.

Yeni Parti, örgütlenirken mahallelerde kurulu derneklerden, sendikalardan, diğer sivil toplum kuruluşlarından, kadın derneklerinden, öğrenci derneklerinden, düşünce kuruluşlarından yararlanmalıdır..

Bu kuruluşların politika ve kadro önerilerini dikkate almalı ve uygulamaya geçirmelidir.

İktidarın “CHP’yi bölerek yeniden seçim kazanma” planını boşa çıkaracak olan, Yeni Parti’nin örgütlenme modelinden başlayarak, Türkiye’nin sorunlarına somut çözüm üretecek yeni politikalarını somut biçimde halka anlatması olacaktır.

Bu başarılırsa iktidar CHP’yi bölme girişimiyle kendi ayağına çelme takmış olacaktır.

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