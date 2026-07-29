Yeni parti yeni umut

YÖN/FİKRET BİLÂ

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine dönmesinin en önemli siyasi sonucu CHP’den yeni bir partinin doğması oldu.

Mutlak butlan kararı nedeniyle CHP Genel Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalan Özgür Özel ve arkadaşları Yeni Parti’yi kurdu.

Özgür Özel’le birlikte 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti’ye geçtiler.

Yeni Parti bu milletvekili sayısıyla Meclis’te ikinci büyük parti olarak ana muhalefet partisi konumuna geldi.

Yeni Parti’den önce ana muhalefet partisi olan CHP ise 44 milletvekiliyle Meclis’te beşinci parti konumuna geriledi.

CHP’de kalan 44 milletvekilinin tamamının Kılıçdaroğlu’nu desteklemediği de ortaya çıktı.

CHP’de yapılan Meclis Grup Başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun adayı Faik Öztrak’tı.

Öztrak’ın karşısına Gürsel Erol da aday olarak çıktı.

Seçimin birinci turunda Erol 19, Öztrak 18 oy alırken bir oy boş kullanıldı.

İkinci turda Öztrak 21 oyla öne geçerken Erol 17 oy aldı. Üçüncü tur oylama başlamadan önce Erol adaylıktan çekildi.

Bu sonuç CHP’nin 44 milletvekilinin yarısına yakınının Kılıçdaroğlu’nu desteklemediğini gösterdi.

CHP’de kalan ancak Kılıçdaroğlu’nun adayını desteklemeyen bu milletvekillerinin, CHP’nin kurultayında mücadele edecekleri, başarılı olamazlarsa Yeni Parti’ye geçecekleri yönünde haberler basında yer aldı.

Bu gerçekleşirse 135 CHP milletvekilinin büyük çoğunluğunun Yeni Parti’de Özel’le birlikte siyasete devam edecekleri, Kılıçdaroğlu’nun yanında ise 20, en fazla 25 milletvekilinin kalacağı belirtiliyor.

İl ve ilçe örgütlerini tamamladıktan sonra CHP’den istifa eden üyelerin de Yeni Parti’ye üye olabilecekleri konuşuluyor.

Bu tablo Yeni Parti’nin yeni bir umut yarattığını gösteriyor.

Kurultay’da Genel Başkan Seçilen Özgür Özel, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra başlattığı muhalefet sürecinde başarılı oldu. Genel başkanlıktan öte liderleşti.

Haftada, biri İstanbul’da diğeri Anadolu kentlerinde olmak üzere başlattığı mitinglere, sokak sohbetlerine desteğin ve katılımın yüksekliği halkın iktidar değişikliğinde Özel’i bir umut olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun CHP’den ayrılıp yeni partiye geçmesi, toplumda Özel’e desteğin, Kılıçdaroğlu’na ise tepkinin büyümesi Yeni Parti’nin yarattığı umudun da çok önemli bir göstergesi.

Siyasette umut yaratabilmek çok önemlidir.

Siyasi tarihimizde sağda da solda ancak umut yaratabilen liderler başarılı olmuş ve iktidara gelmişlerdir.

Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Tayyip Erdoğan gibi.

Yeni Parti’yi kurduktan sonra Özgür Özel’in, Hazine kaynaklarını kamucu bir anlayışla kullanacaklarını, çiftçi ve esnafın borçlarının faizini sileceklerini, asgari ücreti, en düşük emekli aylığını insanca yaşam düzeyine yükselteceklerini, gençlere iş olanağı yaratacaklarını açıklaması, parlamenter sisteme dönüleceğini, yargı bağımsızlığının sağlanacağını açıklaması bu umudu besleyen en önemli vaatlerdir.

Bu tablo iktidarın ekonomide ve siyasetteki yanlış politikalarının halk tarafından onaylanmadığının kanıtıdır.