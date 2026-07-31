Gözaltı furyası

YÖN/FİKRET BİLÂ

CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklanmaları bir furyaya dönüştü.

Neredeyse her hafta bir CHP’li belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı dönemde tutuklanan CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanlarının cezaevinde geçirdikleri süre bir yılı aştı.

Son olarak İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, dün sabah da Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

Dedetaş ile birlikte 6 çalışma arkadaşı, Beşikçioğlu birlikte ise 52 belediye çalışanı ve firma yetkilisi gözaltına alındılar.

İmamoğlu’nun tutuklanması, hakkında 4 bin sayfaya yakın iddianame düzenlenmesinin yanı sıra üniversite diplomasının da iptal edilmesi siyasi hedefin cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu yargısını pekiştirdi.

İktidar, cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu ile yarışmak istemiyor.

Anketlerin büyük çoğunluğunda İmamoğlu önde çıkıyor.

Bu nedenle İmamoğlu’nun mahkumiyet cezası alarak veya diplomasının geçersiz sayılmasıyla cumhurbaşkanı adayı olmasının önlenmesinin amaçlandığı düşüncesi kamuoyundaki yerleşik düşünce.

İmamoğlu ve İstanbul ilçe belediye başkanlarından sonra gözaltı ve tutuklama uygulaması Ankara’da ilçe belediyelerine ulaştı.

Önce Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alınıp tutuklandı, sonra da Etimesgut Belediye Başkanı, ünlü sanatçı Erdal Beşikçioğlu.

Gözaltının Ankara’da başka ilçe belediye başkanlarına da uygulanabileceği hatta hedefte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olabileceği dillendiriliyor.

Başta CHP’liler olmak üzere kamuoyundaki hakim yargı bu sürecin hukuki değil siyasi bir süreç olduğu yönünde.

Son olarak gözaltına alınan Sinem Dedetaş ve Erdal Beşikçioğlu’nun da daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan CHP’li belediye başkanları gibi sosyal belediyecilik anlayışını başarıyla uygulamaya geçirdikleri görülüyor.

Hatta Didem Dedetaş’ın başarılı sosyal belediyecilik uygulamaları nedeniyle İmamoğlu’ndan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterileceği de kamuoyuna yansımıştı.

Gözaltına alınan Dedetaş ve Beşikçioğlu’nun hizmetlerine bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor.

Dedetaş belediye başkanı olur olmaz Üsküdar’da hızlı kentsel dönüşümü başlattı.

“Hızla özellikle emeklilerin yararlandığı üç kent lokantası açtı”

Çalışan annelerin çocukları için kreşler açtı.

Maddi sıkıntısı olan öğrencilere burs vermeye başladı.

Öğrenci evinde kalan üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarına destek sağlandı.

Aynı şekilde Beşikçioğlu da Etimesgut’ta kreşler ve gündüz bakım evleri açtı.

Başta emekliler olmak üzere sıkıntı yaşayan aileler için evde sağlık hizmeti başlatıldı.

Emeklilere sosyal yardım başlattı.

İlçede modern sosyal tesisler kurdu.







Kent tiyatrosunu faaliyete geçirdi.

Halka hizmet anlayışları böyle olan Dedetaş ve Beşikçioğlu’nun kişisel menfaat peşinde koşacaklarını düşünmek hiç ama hiç gerçekçi değil.