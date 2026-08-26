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Mehmet Tezkan

Toplum paralize oldu!

Toplum felç oldu demeyeceğim çünkü insanlar dondu. Felç olmadılar, donup kaldılar…
Donma nedeni yaşadıkları ağır travma…
Travmanın nedeni ise ekonomik buhran nedeniyle cüzdanların boş olması…
Toplum yarını değil gününü düşünmekten, evinin ihtiyacını karşılamak için hesap kitap yapmaktan, hesap kitabın içinden çıkamamaktan yoruldu…
İnsanların çoğu, okul açılıyor ne yapacağız, kış geliyor doğalgazı nasıl karşılayacağız, gıdadan nasıl tasarruf edeceğiz, kirayı bu ay da karşılayabilecek miyiz endişesiyle yaşamaktan panik atak oldu…
Panik atak sıradan hastalığa dönüştü. AKP iktidara geleli 24 yıl oldu. Neredeyse yarım asırdır ülkeyi yönetiyorlar. Koalisyonsuz, ortaksız tek başlarına. Ama maalesef ülkenin hali içler acısı…
Kahir ekseriyet mutsuz… Kahir ekseriyet hakkını alamadığını, hak etmediği yaşama mahkum edildiğini düşünüyor.
Nerden başlayayım…
Parasını alamayan günlerdir Ankara’da eylem yapan madenciler hakkını istiyor…
Rütbelilerle eşit statü isteyen gazi erler hakkını istiyor...
Bahçeli’nin tanımıyla ‘sefalet ücreti’ verilen emekliler hakkını istiyor...
Yazılıda başarılı olup sözlü sınavda elenen öğretmenler hakkını istiyor…
Devlet okullarındaki öğretmenlerin yarı ücretine çalışan özel okul öğretmenleri hakkını istiyor…
Fındık üreticisi de kuru üzüm üreticisi de verilen fiyatlar az buldu. Emeğimizin karşılığı verilmedi diye haklarını istiyorlar…
Açlık sınırı 34 bin liraya yükselirken 28 bin lira alan asgari ücretlinin satın alma gücü 23/24 bin liraya düştü. Dolar bazından aldıkları ücret şubattan ağustosa 642 dolardan 583 dolara indi. Bize söylenen bu değildi diye haklarını istiyorlar…
AİHM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Bu yüzden, mağdur olanlar, dört duvar arasında yatanlar hakkını arıyor…
Uzatmayayım…
Hakkını aramayan, hakkını istemeyen yok…
Yok ama bu hak arayışları toplumun tüm uzuvlarında, kılcal damarlarında yankı bulmuyor. Çünkü herkes kendi derdine düştü. Herkes kendi derdiyle meşgul. Başkasın görecek hali yok…
Şöyle açıklayayım. Bir yeriniz ağrıdığı zaman; diyelim ki eliniz, kolunuz, böbreğiniz, başınız, dişiniz…Canınız oradadır. Başka bir şey düşünmezsiniz ya toplum aynen öyle…
Bu durumu en güzel migren hastalığı açıklar. Migren olanlar bilir; yavaş yavaş başlar şiddetli baş ağrısına dönüşür, dayanılmaz boyutlara ulaşır. Kişi gözlerini siyah örtüyle bağlar başını koyacak yer bulamaz…
Gözü dünyayı görmez…
İşte toplum o halde…
Toplum migren oldu. 7/8 yıldır süren ağır ekonomik kriz toplumu hasta etti…
Bu yüzden toplum paralize oldu dedim; zihinler dondu!..

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