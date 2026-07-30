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Mehmet Tezkan

Üç seçimi birlikte yapalım

Hangi seçimler diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi, belediye başkanlıkları seçimi yani yerel yönetimler seçimi…

İktidar ile muhalefet anlaşsın mart ayında önümüze üç sandığı birden koysunlar.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin yapılması için 360 oy gerekiyor… 360 milletvekili oy verirse erken veya baskın seçim oluyor…

Yerel seçimin öne çekilmesi için Anayasa değişikliği gerekli… AKP/Yeni Parti/DEM/MHP’nin Meclis’teki sayısı Anayasa’yı referandumsuz değiştirmek için yetiyor…

Dört parti anlaşırsa üç sandığı önümüze koyabilir…

Türkiye rahatlar, ülkenin üzerinden stres kalkar, belirsizlik sona erer, ülke düzlüğe çıkar, önüne bakar…

Ayrıca iktidar bloğu için uygun zaman değil mi?

Gelin iktidar gözüyle bakalım:

Yeni Parti seçime girme şartı kazanmadı. CHP’li belediyelere (artık çoğu Yeni Parti’de ama zihin karışıklığını önlemek için yine de CHP’li belediyeler diyelim) neredeyse her hafta operasyon yapılıyor. Neredeyse her hafta bir belediye başkanı suç örgütü kurmakla itham ediliyor ve tutuklanıyor….

CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yapan, kurultayı kaybettikten üç yıl sonra mahkeme kararıyla yeniden koltuğuna kavuşan Kılıçdaroğlu da partisini suça bulaşmakla suçluyor…

55’ye yakın il ve ilçe başkanlarını CHP’yi kirletmekle suçlayıp partiden attı… 91 milletvekili istifa edince CHP büyük ölçüde aklandı diye açıklama yaptı…

Seçime gitmek için bundan daha iyi ortam olur mu?

Sadece İstanbul’da seçimle gelen 16 belediye başkanı suç işledikleri için İçişleri bakanlığı tarafından görevden alındı. 14’ü tutuklu…

Suça bulaşmış muhalefet, parçalanmış muhalefet, eski genel başkanları tarafından bile yaftalanan milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları…

İktidar partisi için… İktidar partisinin ortakları için bundan daha iyi fırsat olur mu?

Ülke yüzyılın yolsuzluğuyla çalkalanıyorsa… Özgür Özel ile hareket eden belediye başkanları suç işlemek için örgüt kurup milletin parasını ceplerine atıyorlarsa/atmışsa…

Ülkede rüşvet, irtikap, ihaleye fesat almış başını gitmişse…

Seçmen CHP’li belediyelerden illallah demişse…

Seçmen 31 Mart’ta verdiği oydan pişmansa…

Seçmen AKP’nin değerini anlamışsa…

Seçmen İktidara tam destek veriyorsa…

Fırsat bu fırsat değil mi? Koysunlar sandığı önümüze…

Yolsuzluk yapan, ihaleye fesat karıştıran belediye başkanlarını siyaset sahnesinden silip atalım. Onlara destek veren, onlara sahip çıkan politikacıları da cezalandıralım…

Önümüzdeki seçimde onların aday oldukları partiyi baraj altında bırakalım…

Cumhur İttifakı koysun sandığı önümüze… Hem bir beş yıl daha iktidarlarını sürdürecek kapıyı açsınlar hem belirsizlik ortadan kalkacağı için ekonomi dikiş tutmaya başlasın hem de 31 Mart 2024’te kaybettikleri belediyeleri geri alsınlar…

Bir taşla üç kuş…

Tek seçimde üç sandık…

Üç sandıkla mutlak iktidar…

Cumhur ittifakı bu fırsatı kaçırmasın derim…

Seçim Erken Seçim
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