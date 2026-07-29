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Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Keşke baskın seçim olsa!
Mehmet Tezkan
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Keşke baskın seçim olsa!

Bu sözler bana ait değil. Yeni Parti Genel Başkanı pazartesi akşamı Halk TV yayınında söyledi…

‘Keşke baskın seçim olsa’ dedi…

Baskın seçim olursa Özel’in arkadaşlarıyla kurduğu Yeni Parti seçime giremiyor. Özgür Özel ‘mart ayının sonundan önce yapılacak seçime Yeni Parti katılamıyor’ dedi…

Dedi ama keşke baskın seçim olsa demeyi ihmal etmedi…

Neden?

1980 yılından sonrasına bakarsak hiçbir dönem Türkiye’nin seçime bu kadar çok ihtiyacı olmamıştı…

Türkiye hiç bu kadar seçimi özlememişti…

Türkiye hiç bu kadar seçim istememişti…

2001 krizinde bile bir an önce seçim olsun diye bastırmamıştık. Çünkü; 2002 yılına girdiğimizde Kemal Derviş/IMF/Dünya Bankası programı şıkır şıkır işliyordu. Siyaset ekonomiden elini ayağın çekmişti. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı yasal güvenceye bağlanmış, kamu bankaları banka gibi yönetilmeye başlamıştı. Dibe vurmuştuk ama tünelin ucundaki ışığı herkes görüyordu…

Şimdi bırakın tünelin ucundaki ışığı kimse tüneli bile göremiyor…

Bu sebeple diyorum ki; erken seçim mi olur, baskın seçim mi olur, adı ne olursa olsun sandık şart. Sandık konulmadan, seçmene fikri sorulmadan, seçmenin tercihi siyaseti şekillendirmeden ülkenin düzlüğe çıkması imkansız…

Çünkü herkes biliyor ülke iyi yönetilmiyor…

Çünkü herkes biliyor ülkenin devasa sorunlar var…

Çünkü herkes biliyor Erdoğan yoruldu…

Çünkü herkes biliyor tek adam rejimi ülkeye yaramadı…

Bu satırları okuyanlar şu soruyu soracaktır. Erdoğan baskın veya erken seçime onay verir mi?

Hayır…

Çünkü kaybedeceğini biliyor. Hem Saray’dan ayrılmak zorunda kalacak hem partisi Meclis çoğunluğunu yitirecek. Sadece partisi değil kurduğu Cumhur İttifakı da azınlığa düşecek…

Saray’ın başdanışmanı Mehmet Uçum’un ‘seçim 2028 yılının nisan ayında olacak’ demesi boşuna değil. Erdoğan son ana kadar bekleyecek.

Maalesef biz de 2028’in nisanına kadar, ekonomik kriz altında ezilmeyi sürdüreceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle daha da fakirleşeceğiz. Eğitimden sağlığa, adaletten medyaya kadar yukarıya değil aşağıya doğru koşacağız…

Bu yadsınamaz gerçek…

Yeni Parti’ye geçen milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri üzerindeki yargı baskısı sürecek. Operasyonlar devam edecek. Bizi bir buçuk yıl daha sıkıntılı günler bekliyor…

Dilerim 2028 yılında hakkaniyetli ve adil bir seçim olur…

Seçim Yeni Parti Özgür Özel
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