Arınmış CHP ilk vurgunu yedi!

Önce neden arınmış(!) CHP dediğimi açıklayayım…

CHP’den 91 milletvekili ayrıldı. Daha doğrusu ayrılmak zorunda bırakıldı. Ayrılmasalar paralel yapı kurdukları gerekçesiyle büyük ihtimalle atılacaklardı…

Arınma (!) şemsiyesiyle 55 il başkanı CHP’den atıldı. Hepsi de seçimle gelmişti. İllerinde delegelerin iradesiyle o koltuğa oturan başarılı başkanlardı…

Yetmedi, 50 dolayında ilçe başkanı da kovuldu…

Atanmış CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu sonuca bakarak ‘büyük ölçüde arındık’ dedi… Herhalde daha partiden atacağı il başkanları, ilçe başkanları var ki ‘büyük ölçüde’ dedi. Tamamen arındık ifadesini kullanmadı…

Merak edilen şu…

Arınmış(!) CHP ne yapacak?

2023 kasımından önce arınmış(!) CHP vardı da Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğundan delegelerin oyuyla indirince mi kirli CHP oldu?

Kılıçdaroğlu’na göre; evet…

Kılıçdaroğlu tepe taklak olunca onlarca, belki de yüzlerce CHP’li fırsat bu fırsat değip, ihalelere fesat karıştırdılar, yolsuzluğun dibine vurdular, rüşvetin kralını aldılar!...

Öyle mi?

Kılıçdaroğlu ve ekibine göre; evet…

Peki iddiaya, bu tespite, bu senaryoya inanan var mı?

İnanan olsaydı, cumartesi günü partiye katılım adı altında beşinci sınıf müsamere düzenleme ihtiyacı duymazlardı. Paralı figüranlarla salonu doldurma gereği duymazlardı…

Kısaca saçmalamazlardı…

Birgün gazetesinden Ebru Çelik arkadaşımız çok başarılı gazetecilik örneği yaptı, figüranların arasına katıldı, CHP’ye üye kaydetme tezgahını ortaya çıkardı…

Saçmalığı deşifre etti…

Foyalarını yani hilelerini gözler önüne serdi…

(Küçük bir parantez açmama müsaade eder misiniz? Ebru Çelik’in yaptığı Almanya’da En Alttakiler kitabını yazmak için göçmen kimliğiyle madenler dahil çeşitli işlerde çalışan Günter Wallraff’ın yaptığından farkı yok. Ödüllük iş yaptı. Kutlarım. Kapattım parantezi)

Biz ayaktayız, arınmış CHP’ye katılım artı, halkın umudu Kılıçdaroğlu temalı müsamerede konuşan atanmış genel başkan kendisinin apartman görevlilerine gittiğini, kâğıt toplayıcılarıyla buluştuğunu, herkesin sonunu dinlediğini söyledi…

Doğrudur yapmıştır…

Sonuç?

Sonuç yok…

Çünkü o kişilerin dertlerine deva olmak için iktidar olmak lazım. Seçim kazanmak lazım. Boş boş dinlemek meseleyi halletmiyor…

Sonra… Kılıçdaroğlu’nun ayağına gittiğim dediği İşçi, memur, emekli, çiftçi, dar gelirli, yoksul, kağıt toplayıcı, işsiz, üniversiteli oy verseydi iktidar olurdu…

Cumhurbaşkanı olurdu…

Demek ki inandırıcı bulmamışlar…

Demek ki güven duymamışlar…

Kılıçdaroğlu ve adamları iktidara yürüyen Özgür Özel’in önünü kesmek için uğraşacağına 2023 seçimleri öncesi olanları bir düşünseler ya…

Yaptıkları hatayı…

Seçim kazanmak için verdikleri rüşvetleri hatırlıyorlar mı?

Birini söyleyeyim….

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin en gözde kurumu olan MİT’i kendisine destek vermesi için Zafer Partisi’ne vermeyi teklif etmedi mi?

Bunun adı siyasal rüşvet değil mi?