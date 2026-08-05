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Mehmet Tezkan

21 ay daha çileli yıllara hazır olun

2026 yılına girdiğimiz zaman durumu anlamıştık. Gördük ki asgari ücretliye su yoktu, emekliye zırnık yoktu. Yine gördük ki; iktidar cüzdanımıza el atmış, zam üstüne zam yaparak yavaş yavaş boşaltıyor…

Bu durumda 2026 da seçim meçim olmaz dedik…

Baskın seçim dahi olmaz…

Herkes, 2027’nin sonbaharını işaret ediyordu. İktidar da 2027’nin tahmini bütçesinde kesenin ağzının açılacağı sinyalini verdi.

Lakin, kesinin ağzını açmak yetmiyordu. Enflasyonun tek haneye inmesi, hadi tek hanenin bir tık üstüne gelmesi gerekiyordu. Aslında bu da yetmezdi, hayat pahalılığının zaptı rap altına alınması, refahın artırılması gerekiyordu…

Yani alım gücünün artması eski günlere dönülmesi. Et/tavuk/sebze/meyve alımının sorun olmaması, ev kiralarının insanların iflahını kesmemesi gerekiyordu…

2023 seçimlerinden sonra ekonominin direksiyonuna geçen Mehmet Şimşek; 2024 yılında mücadelede başarılı olacaklarını, 2025 yılında enflasyonun dizginleneceğini, 2026’de yüzde 20’lern altına ineceğini, 2027 yılında tek haneli enflasyona merhaba diyeceğimizi, faizlerinde aynı oranda düşeceğini ilan etti…

İrrasyonel politikadan (2023 haziranından önce böyleymiş) rasyonel politikaya geçildiğini söyledi…

2023 hazırlık dönemi denildi…

2024 geçti, 2025 geçti, 2026 geçiyor; enflasyon inmedi… Tabii ki bir gram indi. TÜİK rakamlarıyla 2023 haziranından 2026’nın haziran ayına kadar yüzde 38’den yüzde 32 ‘ye indi…

Üç yıldır çektiğimiz eziyetin, üç yıldır fakirleşmemizin, üç yıldır her ay yoksullaşmamızın, fakirliğin ülke satına yayılmasının sonucu bu… Enflasyon sadece alt puan indi…

Neden?

Kamu tasarruf yapmadı da ondan. Kamu çok zengin ülkeymiş gibi davrandı da ondan. Saray’dan başlayan en ücra ilçe kaymakamına kadar uzanan itibardan tasarruf olmaz zihniyeti kamunun yaşam felsefesi oldu da ondan…

Bu ülkenin gidişatına bakınca bazı şeyleri tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Vay ben bildim diye abartmaya gerek yok. Nisan ayında seçim 2028’e sarkar diye bir yaz kaleme aldım. Gerekçelerim verilere dayanıyordu. (Meraklısına 30 Nisan tarihli yazım. Başlığı; AKP’nin seçim kazanmak için üç hayali)

Bu yılın haziran ayında Saray’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum seçimin 2028 yılının 16 Nisan günü yapılacağını ilan etti.

(Küçük bir not parantezi açayım. Eskiden seçim tarihini Meclis belirlerdi. Siyasetçiler karar verirdi. Şimdi danışmanlar karar veriyor)

Önceki gün eski milletvekili Şamil Tayyar Hazine ve Maliye Bakan Şimşek ile konuşmuş. O da seçimin 2028’in nisan ayında olacağına işaret etmiş…Hazırlıkların buna göre yapıyorlarmış!.. Politikalarını, alacakları kararları bu tarihe göre ayarlamışlar…

Anlaşılan o ki, 2027 yılının ortasına kadar kemer sıkacak. 2027’nin ikinci yarsında yavaş yavaş açacaklar 2028’in başında boca edecekler…

Maliye Bakanı veya iktidar veya hükümet seçime göre ekonomi politikasını ayarlıyorsa ( ki Mehmet Şimşek itiraf etti) o ülkede durum vahim demektir…

Ezcümle; 21 ay daha bizi çileli yıllar bekliyor…

Kemerleri sıkın!...

Seçim Erken Seçim Enflasyon
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