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Mehmet Tezkan

Siyaset çürüdü!

Bu başlığı okuyanlar eksiden çok mu iyiydi diyeceklerdir. Evet çok iyi değildi ama en azından çürümemişti.

Parti değiştirmeler eskiden kınanırdı, ayıplanırdı, şimdi madalya takılıyor.

Sadece iktidar partisine geçme yarışına katılan milletvekillerini, belediye başkanlarını kastetmiyorum. Ana muhalefete geçenleri de kınıyorum…

Parti değiştirmek seçmenine ihanettir. Parti değiştirmek sana oy verenleri adam yerine koymamaktır. Parti değiştiren eğer dürüstse; milletvekiliyse milletvekilliğinden, belediye başkanıysa belediye başkanlığından ayrılır…

Bu saptama benim değil…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait…

Sadece muhalefet partilerinden seçilip iktidar kanadına geçenleri kastetmiyorum. Şu anda ana muhalefet partisine üç/dört parti değiştirdikten sonra geçen milletvekilleri de var…

Küçük partiden seçildikten sonra ana muhalefet partisine geçip oradan iktidar partisine atlamaya çalışan milletvekilleri de var…

Ahlaki mi?

Değil…

Kim söylüyor?

Tayyip Erdoğan…

Daha da ötesi… Çok acayip bir durumda var… İktidardan muhalefete, muhalefetten iktidara geçen kişi sadece parti değiştirmekle kalmıyor, savunduğu rejimi de değiştiriyor….

Muhalefet milletvekilisin… Parlamenter rejimi savunarak seçmenden köyünde/kasabanda/ mahallende/ilçende/ilinde oy istemişsin. Seçilirsem parlamenter rejimi yeniden inşa edeceğim diye oy talep etmişsin…

Seçmen bu sebeple oy vermiş…

Üç gün sonra tek adam rejimini kuran, tahkim etmeye, kalıcı olması için çaba sarf eden partinin saflarına katılıyorsun…

Ahlaki mi?

Erdoğan ahlaki değil demişti…

Ama maalesef, Erdoğan 2013 yılında ahlaki bulmadığı parti değiştirmeyi bugün rozet takarak taçlandırıyor…

2023 seçimlerinden sonrasına bakalım mı?

Kaç milletvekili parti değiştirmiş!.. Kaç belediye başkanı partisini terk etmiş…

Kaç belediye başkanı sudan sebeplerle tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmış… Seçimle gelen bütün CHP’li belediye başkanları yememiş içmemiş ilk iş olarak suç işlemek amacıyla örgüt mü kurmuş?

Kim inanır buna!...

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel AKP’ye geçen Tuzla Belediye Başkan’ın kendisini ağlayarak aradığını tehdit altında olduğunu başka çaresi olmadığını söyledi…

İktidar muhalif belediyelere, kendisine ciddi rakip gördüğü belediye başkanlarına yargı aracıyla operasyon düzenlemesine izin verirse, hadi sessiz kalırsa diyelim siyaset kurumu çürür…

Çürümeye başladı zaten!..

Önümüzdeki yıllarda iktidar olan parti muhalefeti aynı yöntemle ezmeye kalkarsa demokrasi denilen rejim kalmaz…

Bu kapı yavaş yavaş açılıyor…

İnsanların içine sindiremediği son örnek Üsküdar… AKP İl örgütü Üsküdar’a gidip seçmenine Sinem hanımı sorsun bakalım ne yanıt alıyor?

Sinem hanımın tutuklanması vicdanları dağladı…

Siyaset İktidar Muhalefet
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