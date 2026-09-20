Yerli üretim otomobiller Avrupa'da kaça satılıyor?

YEDİĞİMİZ KAZIĞIN KISA ÖZETİ

Türkiye, dünyada yeni otomobil satın alırken en yüksek vergi uygulayan ilk üç ülke arasında yer alıyor. Küresel istatistiklere göre Singapur, yüzde 400 ila 450 vergi oranlarıyla birinci sırada. Endonezya ve Malezya toprakları arasına sıkışmış küçücük bir ada devleti olan Singapur’un bu politikası araç sayısını sınırlamak için uygulanıyor. Yeni araç satışlarında uygulanan özel tescil, tüketim ve KDV hesaplandığında ikinci sırada Danimarka geliyor. AB üyeleri arasında araç fiyatı üzerinden en yüksek tescil vergisi alan ülkenin politikası karbon emisyonuna göre katlanmak üzerine kurulu. Yani amaç devletin gelir elde etmesinden ziyade doğayı korumak.

TÜRKİYE VERGİDE ÜÇÜNCÜ

Ülkemizdeyse yüzde 112 ila 284 gibi oranlarla, motor hacmi ve matraha göre değişen ÖTV uygulanırken, bu tutar üzerinden ayrıca yüzde 20 KDV eklenerek “verginin vergisi” alınıyor. En yüksek vergi alanlar arasında bizden sonra Maldivler, özellikle lüks ve büyük motorlu ithal araçlardan alınan gümrüklerle Hindistan, yine ithalatı sınırlamayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan Malezya ile fosil yakıtlı araçlara ağır emisyon vergileri uygulayan Norveç geliyor. Ancak Norveç elektrikli otomobilleri teşvik etmek için çok büyük muafiyetler de sunuyor.

AB EN BÜYÜK MÜŞTERİMİZ

Türkiye’nin bir numaralı ihracatçı sektörü olan otomotivin yurtdışı satışlarının dörtte üçü Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Ülkemiz otomobil ana sanayinde on model bantlardan inerken, Toyota, Hyundai ve Togg ikişer; Renault ise dört modeli yerli üretiyor. Öte yandan AB üyesindeki en kalabalık ülkeleri, Almanya 83, Fransa 69, İtalya 59, İspanya 49 ve Polonya 36 milyon nüfusla oluşturuyor.

Otomobil sektörünü “altın yumurtlayan tavuk” olarak gören Türkiye’nin vergi politikasını daha net anlatabilmek için, bizde üretilip ihraç edilen beş modelin, beş AB üyesi ülkede kaça satıldığına buyurun birlikte bakalım:

TOYOTA COROLLA: YÜZDE 101

Toyota Corolla Sedan, ülkemizde 30 yıldır üretilip ihraç ediliyor. Son olarak benzinlinin yanı sıra hibrit versiyonu da ürün gamına eklendi. 100 km’de 4,5 lt yakıt tüketimiyle dikkat çeken modelin bizdeki satış fiyatı 2.968.000 TL’den başlıyor. Batı Avrupa ülkelerinde sedan araçların satışları epeyce azaldı. Ancak Polonya, Çekya, Romanya gibi kıtanın doğusunda halen rağbet görüyorlar. Polonya’ya bizden giden model 114.100 zlotiye, yani 1.475.290 TL’ye satılıyor. Ülkemizde üretilen bu aracı biz iki katından fazla bir paraya, yüzde 101,8 daha pahalıya alabiliyoruz.

HYUNDAI i20: YÜZDE 101

İzmit’te üretilen i20’nin otomatik viteslisi bizde 1.736.000 TL’ye satılıyor. 90 beygir güç üreten 1 litre hacimli benzinli motora sahip aracın oldukça tutulduğu İspanya’daki liste fiyatı 21.580 euro. Ancak yoğun bir şekilde indirimler, kredilendirme ve eski araç takasıyla fiyatı 15.380 euro’ya kadar düşüyor. Bunun TL karşılığıysa 863.587 TL. Biz yine yüzde 101 daha fazla ödüyoruz.

RENAULT CLIO: YÜZDE 45,5

Türkiye’nin en çok satan markasının, yine ülkede en çok satılan modeli Clio 1.830.000 TL’den başlıyor. Renault’nun anavatanı Fransa’da aynı aracın fiyatıysa 22.400 euro. Bizdeki karşılığına çevirirsek etiketinde 1.257.760 TL yazıyor. Clio’ya yüzde 45,5 daha çok isteniyor.

TOYOTA C-HR: YÜZDE 38,1

Ülkemizde üretilen ilk hibrit araç olan C-SUV sınıfı Toyota C-HR, Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Örnek olarak İtalya’da modelin fiyatı, 29.950 euro, yani 1.682.890 TL. Bizse yüzde 38,15 daha fazla vererek 2.325.000 TL’ye sahip olabiliyoruz.

TOGG T10X: YÜZDE 16,5

Togg’un Türkiye’deki satışları istikrarlı biçimde artıyor, fakat ortada henüz ciddi bir ihracat başarısı yok. Geçen sonbaharda Almanya’da görücüye çıkan SUV ve sedan modelleri aradan geçen yaklaşık bir yıllık zamanda ancak 500 adede yakın satmış durumda. T10X modelinin dört çeker en üst versiyonunun bizdeki fiyatı 3.218.137 TL. Almanya’da 49.200 euro’ya (2.761.596 TL) satılıyor. Bunun da karşılığı yüzde 16,53 daha fazla ödüyor oluşumuz.