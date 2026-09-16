Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Ortak aday
Fikret Bila

Ortak aday

İktidarın önümüzdeki seçimleri kazanabilmek için muhalefeti bölmeyi amaçladığı çok açık.

CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmalarının aynı amaca yönelik olduğu da çok belli.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1,5 yıldır cezaevinde tutulması, yargılanması, bununla yetinilmeyip üniversite diplomasının iptal edilmesi de yine iktidarın önümüzdeki seçimleri kazanma planının bir parçası olarak görülüyor.

İktidar önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibini kendi belirlemek istiyor.

Bu amaçla başka ne gibi adımlar atacağını kestirmek çok zor.

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin bölünmesini sağladı.

CHP’nin içinden Yeni Parti çıktı.

Bu bölünme iktidarın beklediği ölçüde olmadı.

Yeni Parti anketlerde yine birinci parti olarak çıkıyor.

İktidarın bu planına karşı başta Yeni Parti ve CHP olmak üzere muhalefet partilerinin güç birliği yapmaları gerekiyor.

İktidarın oyununu bozmanın başka yolu yok.

Bunun da yolu muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimine ortak adayla girmeleridir.

Eğer muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçimine ayrı ayrı adaylarla girerlerse iktidarın önümüzdeki seçimi de kazanması olasılığı artar.

Muhalefet partileri bu gerçeği görmeli ve şimdiden önlem almalıdır.

İktidarı en çok zora sokacak olan Yeni Parti, CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin bir isim üzerinde anlaşması ve onu ortak aday göstermesidir.

Bu nedenle bu dört muhalefet partisi şimdiden ortak aday gösterebilmek için çalışmalara başlamalıdır.

İktidarın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemeye kararlı olduğu anlaşılıyor.

İmamoğlu’nun adaylığı engellenirse bu dört partinin ortak adayı olmaya en yakın isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görülüyor.

Yeni Parti lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş’la birlikte olduklarını açıklamıştı.

CHP’den de Yavaş’ın adaylığına dönük bir itiraz gelmedi.

İYİ Parti ve Zafer Partisi de Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakıyor.

Bu nedenle Yavaş da iktidarın hedefi haline gelebilir.

Yavaş’a yönelik bir engelleme olmazsa muhalefetin ortak adayı olması yüksek bir olasılıktır.

Tabii Yavaş’ın iktidar tarafından engellenmesi, adaylıktan vazgeçirilmesi olasılığı da dikkate alınmalıdır.

Dört muhalefet partisi bütün bu olasılıkları dikkate alarak ortak adaylık için alternatif isimleri de hazır tutmalıdır.

Yazarlar
Diğer Yazıları
İlkesizlik

Siyasetçilerde aranan en temel özellik ilkeli olmalarıdır.Seçildiği partinin ideolojisine, politikalarına uygun şekilde halka hizmet etmeleri gerekir.Siyasetçilerin parti değiştirmesi...
Mansur Yavaş'ın konumu

YÖN/FİKRET BİLÂAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi gündemde önemli yer tuttu.Erdoğan-Yavaş görüşmesiyle ilgili olarak çeşitli yorumlar...
Seçmeni reddetmek

YÖN/FİKRET BİLÂAK Parti iktidarı 30 yıl yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni seçimde kaybetmeyi içine sindiremedi.CHP’li Sinem Dedetaş, sandıkta AK Parti’yi yenerek Üsküdar Belediye Başkanı...
Kamu hizmetlerinin önemi

YÖN/FİKRET BİLÂKamu hizmetleri devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerdir.Sadece devlet tarafından sunulabilen hizmetler “tam kamu hizmeti” olarak tanımlanır.En tipik örneği yargı hizmetidir.Yargı...
Büyük Taarruz'un sonuçları

YÖN/FİKRET BİLÂBüyük Taarruz, Atatürk liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştıran son harekâttır.22 Ağustos 1922’de Atatürk’ün emriyle başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’da...
ABD'nin Suriye modeli

YÖN/FİKRET BİLÂABD ve İsrail, Beşar Esad’ı devirdikten sonra Suriye’de kendi projelerine uygun bir model kurdular.Esad’ın yerine, Suriye Cumhurbaşkanlığı’na, silahlandırıp eğittikleri El Kaide’nin...
Sürecin siyasi boyutu

YÖN/FİKRET BİLÂÇerçeve Yasa’nın çıkmasıyla uygulamaya geçen sürecin siyasi boyutu büyük önem taşıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında ilk toplantısını yapan kurul alt...
YENİ Parti'nin hedeflediği kitle

YÖN/FİKRET BİLÂÖzgür Özel, Yeni Parti Lideri olarak, halk buluşması için Trabzon ve Rize’yi tercih etti.Bu tercih bir tesadüf değildi.Anlamlı bir tercihti.Trabzon, Ekrem İmamoğlu’nun, Rize de...
Türkiye İttifakı

YÖN/FİKRET BİLÂİktidar, CHP’yi bölmenin meyvelerinden birini daha İzmir Menderes Belediye Başkanlığı’nda aldı.CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı.CHP yönetimi Çiçek’i kesin ihraç...
Yeni Parti'ye düşen görev

YÖN/FİKRET BİLÂAnamuhalefet Partisi olan Yeni Parti’nin bu konumundan doğan çok önemli görevi ve sorumluluğu var.Yeni Parti Lideri Özgür Özel, partinin kuruluşunu açıklarken Atatürk’e ve 6 Ok’a...
Atatürk karşıtlığı

YÖN/FİKRET BİLÂ Çerçeve yasanın Meclis’te görüşülmesi sürecinde DEM Parti sözcüleri Atatürk karşıtlığını öne çıkaran konuşmalar yaptılar.DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasında “yüz yıllık...
Sonrası önemli

YÖN/FİKRET BİLÂÇerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 12 saatlik bir çalışma sonrasında Meclis’te rekor bir oyla kabul...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro