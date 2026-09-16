Ortak aday

İktidarın önümüzdeki seçimleri kazanabilmek için muhalefeti bölmeyi amaçladığı çok açık.

CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmalarının aynı amaca yönelik olduğu da çok belli.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1,5 yıldır cezaevinde tutulması, yargılanması, bununla yetinilmeyip üniversite diplomasının iptal edilmesi de yine iktidarın önümüzdeki seçimleri kazanma planının bir parçası olarak görülüyor.

İktidar önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibini kendi belirlemek istiyor.

Bu amaçla başka ne gibi adımlar atacağını kestirmek çok zor.

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin bölünmesini sağladı.

CHP’nin içinden Yeni Parti çıktı.

Bu bölünme iktidarın beklediği ölçüde olmadı.

Yeni Parti anketlerde yine birinci parti olarak çıkıyor.

İktidarın bu planına karşı başta Yeni Parti ve CHP olmak üzere muhalefet partilerinin güç birliği yapmaları gerekiyor.

İktidarın oyununu bozmanın başka yolu yok.

Bunun da yolu muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimine ortak adayla girmeleridir.

Eğer muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçimine ayrı ayrı adaylarla girerlerse iktidarın önümüzdeki seçimi de kazanması olasılığı artar.

Muhalefet partileri bu gerçeği görmeli ve şimdiden önlem almalıdır.

İktidarı en çok zora sokacak olan Yeni Parti, CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin bir isim üzerinde anlaşması ve onu ortak aday göstermesidir.

Bu nedenle bu dört muhalefet partisi şimdiden ortak aday gösterebilmek için çalışmalara başlamalıdır.

İktidarın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemeye kararlı olduğu anlaşılıyor.

İmamoğlu’nun adaylığı engellenirse bu dört partinin ortak adayı olmaya en yakın isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görülüyor.

Yeni Parti lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş’la birlikte olduklarını açıklamıştı.

CHP’den de Yavaş’ın adaylığına dönük bir itiraz gelmedi.

İYİ Parti ve Zafer Partisi de Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakıyor.

Bu nedenle Yavaş da iktidarın hedefi haline gelebilir.

Yavaş’a yönelik bir engelleme olmazsa muhalefetin ortak adayı olması yüksek bir olasılıktır.

Tabii Yavaş’ın iktidar tarafından engellenmesi, adaylıktan vazgeçirilmesi olasılığı da dikkate alınmalıdır.

Dört muhalefet partisi bütün bu olasılıkları dikkate alarak ortak adaylık için alternatif isimleri de hazır tutmalıdır.