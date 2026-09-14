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Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Bahçeli ne yapmak istiyor?
Mehmet Tezkan

Bahçeli ne yapmak istiyor?

MHP lideri Bahçeli İmralı adasında Öcalan için ev yapıldığını söyledi. İnsani yaşam koşuları sunan evin bahçeli olduğunu da belirtti…
Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar anında devreye girerek evin villa olduğunu, kapalı alanın 250 metre kare olduğunu, bahçenin kapalı alanın iki katı büyüklüğünde olduğunu (500 metre kare) açıkladı… Görüntülü telefondan internet sistemine kadar her türlü teknik alt yapının da hazır olduğunu belirti…
Şamil Tayyar villayı uzun süredir biliyormuş ama süreç enfekte olur diye açıklamamış…
Çünkü diyor; “Öcalan ne kadar görünür hale gelirse toplumsal reaksiyon o kadar artar. Hele silahlar bırakılmadan görünürlük artarsa süreç enfekte olur.”
Akut soru şu: Bahçeli terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmek mi istedi?
????
PKK silahları bırakmamışken, bırakıp bırakmayacağı belli değilken, Bahçeli’nin Öcalan’a ev yaptık (villaymış, ada olduğuna göre muhtemelen deniz manzaralı) demesinin anlamı ne?
Maksadı ne?
MHP lideri, Öcalan için örgütün kurucu önderi dedi AKP soğuk terler döktü… Süreç bir süre askıya alındı.
MHP Lideri, Öcalan’a statü verilmesini istedi, AKP’nin tansiyonu yükseldi…
MHP Lideri, Öcalan ‘barış süreci ve silahsızlanma koordinatörü olsun’ dedi, AKP kalp krizi geçirdi…
MHP Lideri’nin Öcalan’a İmralı’da bahçeli ev yapıldığını söylemesi AKP’de kısmı felce neden olmuştur!..
Öcalan’a villa yapmanın ötesinde daha da vahim bir durum var… Bahçeli’nin söylediğine göre Öcalan’a villaya taşın demişler, statü verilmeden olmaz demiş!
İstese villaya taşınabilirmiş!..
Buyur demişler kabul etmemiş!..
Etse demek ki şu anda denize nazır villa da oturuyor, bahçesinde de mangal yapıyor olacaktı?!...
Sorum şu; kim hangi yasaya dayanarak ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan kişinin villaya taşınmasına izin verdi?
Hangi yasa buna izin veriyor?
Öcalan af mı edildi? Umut hakkından yararlanarak özgürlüğüne mi kavuştu? Meclis’ten gizlice yasa mı çıktı?
Ne oldu da Öcalan’a evin veya villan hazır geç denildi?
Başlı başına skandal…
Demek ki, Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı.
Demek ki, Türkiye bırakın hukuk devletini yasa devleti bile olmaktan çıktı! Bahçeli’nin söylediklerinin siyaset biliminde tercümesi bu…
Adalet Bakanı Gürlek hem Bahçeli’nin hem Tayyar’ın açıklamalarını yalanlarmış gibi yaptı ama tam anlamıyla hayır da demedi.
Peki ne dedi; “muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapımı yok” dedi.
Ne anlarsan!..
Öcalan’a 250 metre karelik iki katlı deniz manzaralı villa yaptılar söylemi ülke sathına yayıldı mı?
Yayıldı… Tepkiler çığ gibi büyüyor mu?
Evet… Terörsüz Türkiye sürecine zarar verir mi?
Evet… Toplumsal destek yeterince sağlanamamışken villa üzerine tuz biber ekti…
Bir sorum daha olacak… PKK silah bırakmadan, yasalar yürürlüğe girmeden, MGK kararı olmadan, olsa bile toplumsal hassasiyet gözetilerek Öcalan ve ekibi kapsam dışında denilmişken, Bahçeli’nin İmralı’da ev yaptık buyur otur dedik açıklamasının maksadı ne olabilir?
Süreci enfekte etmek mi?


(Kendim için küçük bir parantez açıyorum. Bu hafta izinliyim. Müsaadenizle kısa ara)

Devlet Bahçeli MHP
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