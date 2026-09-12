Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Akif Cenkci İkale sözleşmesi nedir? Çalışan ne kazanır, ne kaybeder?
Mehmet Akif Cenkci

İkale sözleşmesi nedir? Çalışan ne kazanır, ne kaybeder?

Bir çalışanın önüne konulan ayrılık teklifinin bedeli, yalnızca o kâğıtta yazan para değildir. Bazen asıl hesap, işyerinin kapısından çıktıktan sonra başlar.

Kiranın ödeme günü gelir, faturalar birikir, çocuğun okul masrafı çıkar. Yeni bir iş bulunamadığında, başlangıçta rahatlatıcı görünen toplu ödeme giderek azalır. İmza atılırken yeterince düşünülmeyen sorular, bu kez geçim kaygısıyla birlikte insanın karşısına çıkar.

Bu yüzden işten ayrılırken yalnızca “Ne kadar para alacağım?” diye sormak yetmez. “Nasıl ayrılıyorum ve bu ayrılığın sonuçları ne olacak?” sorularının da cevabını bilmek gerekir.

İşte ikale sözleşmesini konuşmamızın nedeni budur.

İkale, işçi ile işverenin anlaşarak mevcut iş sözleşmesini sona erdirmesidir. İşçinin tek taraflı istifasından da işverenin işten çıkarma kararından da farklıdır. Burada taraflar, iş ilişkisini bitirmek üzere yeni bir anlaşma yapar.

İlk bakışta teknik bir ayrıntı gibi görünen bu fark; tazminat, işsizlik ödeneği ve işe iade bakımından önemlidir. Dolayısıyla önünüze konulan belgeyi yalnızca bir ödeme taahhüdü olarak görmeyin. O belge, işten hangi yolla ayrıldığınızı da belirler.

Hakkınız olan para, ayrılık hediyesi değildir

Bir ayrılık teklifini değerlendirirken yapılabilecek en büyük hata, bütün ödemeleri tek bir toplamın içinde görüp yalnızca o rakama bakmaktır.

Ödenmemiş maaşınız, hak ettiğiniz fazla çalışma ücretiniz ve kullanmadığınız yıllık izinlerin ücret karşılığı, işverenin size sunduğu bir ayrılık hediyesi değildir. Yargıtayın da vurguladığı üzere, ikale yapılması bu alacakları kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Emeğinizin karşılığı olan ödemelerle, ayrılığı kabul etmeniz için sunulan ek menfaat birbirinden ayrılmalıdır.

Size zaten borçlu olunan paranın ödenmesi, tek başına iyi bir ayrılık teklifi yapıldığı anlamına gelmez.

Kıdem ve ihbar tazminatı bakımından ise farklı bir durum vardır. Geçerli bir ikale, bu tazminatlara kendiliğinden hak kazandırmaz. Ancak taraflar, kıdem ve ihbar tazminatına karşılık gelen tutarların ödenmesini anlaşmayla kararlaştırabilir. Bu nedenle “Yıllardır çalışıyorum, bütün tazminatlarım zaten otomatik olarak ödenir” düşüncesiyle imza atılmamalıdır.

Yargıtay uygulamasında, ayrılık teklifinin işverenden geldiği durumlarda, kıdem ve ihbar karşılıklarının yanında işçiye ek bir menfaat sağlanması aranır. Hukuk dilindeki “makul yarar” değerlendirmesi burada önem kazanır. Teklifin gerçekten işçiden geldiği durumlar ise farklı değerlendirilir. Yalnızca belgedeki ifadeye değil, teklifin kimden geldiğine ve olayın koşullarına bakılır.

Bunu günlük hayatın diliyle şöyle sorabiliriz: Çalışan, bu anlaşmayı kabul ederek gerçekten ne kazanıyor?

Üstelik belirli sayıda ek maaş ödendiğinde her ikalenin mutlaka geçerli olacağını söylemek de doğru değildir. Sağlanan menfaatin yeterliliği, somut olayın özellikleriyle birlikte değerlendirilir.

Öyleyse yapılması gereken, toplam tutara bakıp karar vermek değil, o tutarın hangi ödemelerden oluştuğunu anlamaktır. Ne kadarı birikmiş alacağınız, ne kadarı tazminat karşılığı, ne kadarı gerçekten ek ödeme? Bunları ayırmadan yapılan hesap eksik kalır.

İşyerinden çıktıktan sonrasını da hesaplayın

Ayrılık hesabında gözden kaçırılmaması gereken bir başka konu, işsizlik ödeneğidir.

“Yıllardır prim ödüyorum, işsiz kalırsam maaşımı alırım” düşüncesi tek başına yeterli değildir. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda prim koşullarının yanında iş sözleşmesinin sona erme nedeni de önem taşır. İŞKUR’un açıkladığı temel koşullardan biri, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır. Geçerli bir ikaleyle ayrılmak ise kural olarak bu ayrılık nedeniyle işsizlik ödeneğine hak kazandırmaz.

Bu nedenle ayrılık teklifinin size ne kadar süre yeteceğini hesaplarken, işsizlik ödeneğini kesinleşmiş bir gelir gibi düşünmeyin.

Yeni bir işe başlamak üzere olmakla, “Nasıl olsa bir iş bulurum” demek aynı şey değildir. İyimser olmak elbette değerlidir; ancak ödeme günü gelen faturanın karşılığı, bir ihtimal değil, gerçek bir gelirdir.

İşe iade bakımından da önemli bir ayrım vardır. Geçerli bir ikalede işverenin tek taraflı feshi bulunmadığından, işe iade hükümlerinden yararlanılamaz. Buna karşılık ikalenin geçersiz olduğu ve gerçekte işveren feshi bulunduğu ortaya konulursa, diğer yasal koşullar da mevcutsa işe iade talebi gündeme gelebilir.

Dolayısıyla “İmzaladınız, artık hiçbir şey yapamazsınız” sözü de her durumda doğru değildir. Ancak bunu, imzadan sonra her anlaşmadan kolayca dönülebileceği şeklinde anlamamak gerekir.

Çalışanın geleceğini yalnızca ayrılık günü yapılacak ödemeye indirgemeyi doğru bulmuyorum. O ödemenin ardından başlayabilecek gelir kaybı ve belirsizlik de hesabın bir parçasıdır.

İki imza, her zaman eşit güç demek değildir

Bir masanın iki tarafında oturmak, aynı koşullarda karar vermek anlamına gelmeyebilir.

Bir tarafta personel planlaması yapan bir işletme, diğer tarafta gelecek ay evini nasıl geçindireceğini düşünen bir çalışan olabilir. Bu nedenle bir anlaşmayı değerlendirirken yalnızca imzaların varlığına değil, kararın hangi koşullarda verildiğine de bakılmalıdır.

Türk Borçlar Kanunu; esaslı yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi etkileyen durumlara karşı koruma sağlar. Bununla birlikte, sonradan anlaşmadan pişman olmak tek başına sözleşmeyi geçersiz hâle getirmez. Hukuki koşullar ve bunları ortaya koyan deliller önemlidir.

Benim itirazım, çalışanın metni inceleme ve danışma ihtiyacının gereksiz bir gecikme gibi görülmesinedir. İnsanların geçim kaygısı, anlamadıkları şartları kabul etmelerini kolaylaştıran bir pazarlık avantajına dönüştürülmemelidir.

Belgelerde yer alan “Bütün haklarımı aldım” cümlesine de aynı dikkatle yaklaşılmalıdır. İş ilişkisini sona erdiren ikaleyle, işvereni belirli alacaklar bakımından borçtan kurtarmayı amaçlayan ibra aynı şey değildir. Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesi, işçilik alacaklarına ilişkin ibrayı özel geçerlilik şartlarına bağlamıştır. Sırf bu cümlenin yazılmış olması, bütün alacakların hukuken sona erdiğini göstermez.

Elbette her ikaleyi çalışan aleyhine bir işlem olarak görmek de doğru olmaz. Ayrılmayı gerçekten isteyen, önündeki seçenekleri değerlendiren ve kendisine sunulan koşulları uygun bulan bir çalışan için anlaşma, tercih edilebilir bir yol olabilir.

Mesele anlaşarak ayrılmak değil; neye razı olduğunu bilmeden anlaşmış sayılmaktır.

Bu yüzden çalışanlara tavsiyem, önlerine konulan belgenin bir örneğini almaları ve imzadan önce iş hukuku alanında çalışan bir avukata inceletmeleridir. Ödemelerin hangi alacaklara karşılık geldiğini, net mi brüt mü olduğunu ve hangi tarihte yapılacağını açıklığa kavuşturun. Anlamadığınız bir hükmü, yalnızca sözlü güvenceye dayanarak kabul etmeyin. İmzadan sonra sorun yaşadıysanız da hak arama sürelerini kaçırmamak için gecikmeden hukuki destek alın.

İşverenlere düşen sorumluluk ise ayrılığı yalnızca imza alınacak bir işlem olarak görmemektir. Yıllarca birlikte çalışılan bir insana karşı açıklık ve dürüstlük, iş ilişkisinin son gününde de korunmalıdır.

Önünüze bir ayrılık teklifi geldiğinde alacağınız parayı elbette hesaplayın. Ancak o paranın neyin karşılığı olduğunu ve işyerinin kapısından çıktıktan sonra sizi neyin beklediğini de düşünün.

Çünkü iş sözleşmesi sona erer; geçim mücadelesi sona ermez.

Kira Para
Yazarlar
Diğer Yazıları
İkale sözleşmesi nedir? Çalışan ne kazanır, ne kaybeder?

Bir çalışanın önüne konulan ayrılık teklifinin bedeli, yalnızca o kâğıtta yazan para değildir. Bazen asıl hesap, işyerinin kapısından çıktıktan sonra başlar.Kiranın ödeme günü gelir, faturalar...
Bağ-Kur 7200 gün düzenlemesinden herkes yararlanabilecek mi?

Esnafın dükkânı sabah açılır ama sosyal güvenlik hesabı hiç kapanmaz.Kira, vergi, elektrik, personel gideri, Bağ-Kur primi… Her ay yeniden başlayan bir mücadelenin içinde esnaf yalnızca işini ayakta...
Bugün yurt, yarın iş arayacaklar: Mezun olunca gelecek var mı?

Üniversite sınavı bitti, tercihler yapıldı, yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi gençler ve aileleri için belki de sınavdan daha ağır başka bir süreç başladı:Nerede kalacaklar?2026-YKS yerleştirme...
Tecil faizli yapılandırmada süre doldu: Borcu olanlar dikkat!

SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin başvuru süresi dün, 31 Ağustos itibarıyla sona erdi.Ancak sürenin sona ermesi, vatandaşın borcunu da sıkıntısını da ortadan kaldırmadı.Asıl...
Gençler neden geleceklerini başka ülkelerde arıyor?

Türkiye’de genç olmak giderek daha zor hale geliyor.Hayat pahalılığı, işsizlik, düşük ücretler, eğitim hayatının ardından karşılığı bulunamayan diplomalar ve geleceğe dair büyüyen belirsizlik...
Emeklinin maaşı aylık, promosyonu neden 3 yıllık?

Emekli maaş promosyonları artık yalnızca bankalar arasındaki kampanya yarışı olarak görülmemeli. Asıl tartışılması gereken, bu sistemin emekli açısından ne kadar adil ve sürdürülebilir...
Yargıtay’ın staj ve çıraklık kararı ne anlama geliyor?

Son günlerde staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili bir Yargıtay kararı yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Kararın sosyal medyada ve bazı haberlerde, “staj ve çıraklık başlangıcı artık emeklilik...
Doğum borçlanması yapmak her zaman avantajlı mı?

Doğum borçlanması, kadın sigortalıların doğumdan sonra çalışamadıkları ve adlarına uzun vadeli sigorta primi ödenmeyen süreleri hizmetlerine ekletebilmelerine imkân sağlayan önemli bir sosyal...
2027’de emeklilikte yeni bir sayfa açılır mı?

Türkiye’de emeklilik tartışmaları çoğunlukla yaş ve prim günü üzerinden yürütülüyor. Oysa milyonlarca insan açısından en az bunlar kadar önemli başka bir kavram daha var: sigortalılık başlangıç...
Gaziler Güvenpark’ta: Kurşun rütbe sormadı, mevzuat neden soruyor?

Ankara Güvenpark’ta günlerdir çok önemli bir soru soruluyor:Aynı vatan için aynı tehlikeyi göze alan insanlar, neden yıllar sonra farklı özlük ve sosyal güvenlik haklarıyla karşılaşıyor?Türkiye’nin...
Polisin özlük haklarının korunması, toplumun güvenliğinin teminatıdır!

Polislik; insanın kendi canını ikinci plana atarak milletin canını, malını ve huzurunu koruma sorumluluğunu üstlendiği kutsal bir kamu görevidir.Bayramda herkes ailesinin yanındayken o görev...
Kademeli emeklilikte yeni dönemin eşiğinde miyiz?

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemiyle ilgili hangi konu gündeme gelse, milyonlarca insanın ortak beklentisi yine aynı noktada birleşiyor: Kademeli emeklilik.Bu mesele artık yalnızca belirli bir...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro