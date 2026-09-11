Mansur Yavaş'ın konumu

YÖN/FİKRET BİLÂ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi gündemde önemli yer tuttu.

Erdoğan-Yavaş görüşmesiyle ilgili olarak çeşitli yorumlar yapıldı, kulis haberleri verildi.

Bu haber ve yorumlardan bazılarında Yavaş’ın AK Parti’ye geçeceği bile iddia edildi.

Yavaş’ın Eylül ayında CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçeceği haberleri de yapıldı.

Ancak, Yavaş yaptığı detaylı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra yansıyan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

Yavaş açıklamasında şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır. Sayın Cumhurbaşkanını Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladım ve görüşme talebimi bizzat kendilerine ilettim. Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.”

Yavaş, parti değiştireceğine ilişken haberler konusunda ise şöyle dedi:

“…Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm yarın da görüşürüm. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar









üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim: Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.”







Yavaş’ın bu açıklamaları önem taşıyor.

Yavaş, cumhurbaşkanlığı için yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde çakıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma olasılığı en yüksek olan isimlerin başında geliyor.

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurulan sandıklarda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmiş ve adaylığı ilân edilmişti.

Ancak iktidarın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediği çok belli.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi, tutuklanması, 1,5 yıldır cezaevinde olması da bunu gösteriyor.

Yavaş ise bu konuda çok dikkatli.

Yine Özel’in liderliğindeki CHP döneminde Yavaş, cumhurbaşkanı adayının İmamoğlu olduğunu vurgulamış ve belediye başkanı olarak Ankara’ya hizmet etmekle meşgul olduğunu söylemişti.

Yavaş’ın özen gösterdiği bir tutum da iç siyasi tartışmaların dışında kalması.

Yavaş, Yeni Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkalığı’ndaki CHP arasındaki gerginlik ve tartışmaların da dışında durmaya özen gösteriyor.

Yavaş’ın bu tutumunun amacı kuşku yok ki cumhurbaşkanı adayı olması halinde Yeni Parti’nin de CHP’nin de seçmenini küstürmemek.

Yavaş’ın MHP kökenli olması İYİ Parti ve Zafer Partisi seçmeninden de oy almasını sağlayabilir.

Yavaş’ın, tartışmaların dışında, tarafsız bir bölgede durmaya özen göstermesi, İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi halinde, Yeni Parti ve CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı tercih edeceğinin göstergesi olabilir.

Zaten önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefetin kazabilmesi, ortak bir aday üzerinde anlaşmayı da zorunlu kılıyor.

Bu faktörler düşürüldüğünde Yavaş’ın doğru bir konum aldığı söylenebilir.