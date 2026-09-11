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Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Alayı suspus!
Mehmet Tezkan

Alayı suspus!

İktidara yakın gazeteler haber değeri görmemiş… İktidara yakın yazarlar yorum yapma gereği duymamış…

Neden acaba?

Her konuda ahkam kesenlerin söyleyecek sözü mü yok?

Önemsememişler mi?

Yoksa tehlikeli sulara girmeyelim, rahatım kaçar, başım ağrır diye mi düşündüler?

Neden söz ediyorsun diyeceksiniz?

Üsküdar’da yaşananlardan… Üsküdar Belediye Başkanı nedenini henüz bilmediğimiz nedenden dolayı tutuklanınca yerine başkanvekili seçilmesi gerekli oldu…

27 Meclis üyesi olan CHP rahat rahat vekil çıkaracak derken sonuç 22’ye 18 bitti. Cumhur İttifakı fire vermedi, CHP’den çözülme yaşandı. 5 üyenin oyu geçersiz sayıldı…

Plan mı dersiniz, tezgah mı dersiniz, siyasi satranç diye yumuşatır mısınız bilemem ama oyun beş üyenin bence bilerek isteyerek geçersiz oy vermesiyle başladı…

Şimdi denilecek ki o beş üye AKP adayına verseydi 23/22 ile seçim daha ilk turda biterdi…

Belki de o beş üye o süreçte ikna edilemedi… İkna edilebiliriz sinyali verdiler!

Olamaz mı?

Mahkeme seçimi iptal edince bir baktık ki beş üyeden dördü AKP’ye geçti… Yetmemiş olacak ki iki üye tutuklandı. Yeniden seçimin oylaması sürerken CHP’li iki üye daha (aslında CHP/Yeni Parti ittifakının demek daha doğru) AKP’nin adayına oy verdi…

Sonuç; AKP Üsküdar’ı geri aldı?

Normal mi?

Hayatın olağan akışını geçtim siyasetin karmaşık akışına bile uygun değil…

Üsküdar’da yaşananlar herkesin gözü önündeyken bunların onda biri iddia düzeyinde olan vakalar nedeniyle CHP’ye mahkeme el koydu. Delegeler pavyona götürüldü, orada kandırıldı diye!..

(Bir parantez açmama müsaade edin. Vaziyet böyle olsa bile suç değil. Rüşvet değil. Rüşvet olması için kamusal gücün çıkar karşılında kullanılması gerekir. Bu açıdan bakılırsa partilerin seçmene vaatlerinin tümü rüşvet kapsamına girer. ABD’de kongreyi yenileme seçimleri var. ABD Başkanı Trump Cumhuriyetçi Parti adaylarını seçerseniz yetişkinlerin tümüne beş bin dolar vereceğim dedi. Rüşvet mi? Türkiye’den onlarca örnek veririm ama vermeyeyim. Kapattım parantezi)

İktidara destek veren yazarlara soruyorum; Üsküdar’da olan biten konusunda hiç mi fikriniz yok?

Doğru olduğunu söyleyin, yanlış yapıldı diye itiraz edin ama bir şey söyleyin…

Alayı suspus!..

Neden?

Çünkü onlar da biliyor; yapılanan demokrasiyle bağdaşmadığını…

Çünkü onlar da biliyor; yapılanan hukuk devletini örselediğini…

Çünkü onlar da biliyor; yapılanan vicdanları yaraladığını…

Çünkü onlar da biliyor; seçmen iradesinin yok sayıldığını…

Çünkü onlar da biliyor; Üsküdar’la birlikte Türkiye’nin farkı bir rejime yelken açmak üzere olduğunu…

Bu sebeple susuyorlar…

Ekranlara çıkan bazı fanatik gazeteci/avukat etiketli kişiler var. Onların yorumu da şöyle; “ne var bunda. Tutuklama olmasaydı da sonuç değişmeyecekti. İnsanlar özgür değil mi istedikleri zaman parti değiştirir.”

Kısaca yersen diyorlar…

Biz de hayvan terli mi desek!..

Üsküdar AKP Seçim
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