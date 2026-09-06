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Erkan Ersöz

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil

Otomobil pazarı düşmeye devam ediyor. Yılın ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 14’e yakın daralarak 564 bin adet seviyelerine indi. Ancak daha ekonomik olmalarıyla öne çıkan B sınıfı araçlar bu düşüşten yara almazken, tersine artışa geçerek toplamda payını yüzde 25’ten yüzde 29’a yükseltti. B sınıfında satılan araçların yüzde 60’dan fazlasını ise SUV gövdeliler oluşturuyor. Rağbetin arttığı bu sınıftaki 2026 model, otomatik vitesli en ucuz on araç arasına, Türkiye’de en çok satan üç marka Renault, Volkswagen ve Toyota modelleri giremiyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 1

10- FORD PUMA

Romanya’da üretilen Puma’nın elektrikli ve hibrit iki seçeneği var. Daha ucuz olanıysa 2.158.700 TL etiketiyle 165 beygir güçte motor taşıyan elektriklisi. Araç için tam şarjla karma sürüşte menzili 353 km, şehir içinde 494 km olarak açıklanıyor. 125 beygir güç sunan, 1 litrelik benzinli hibrit motor taşıyan versiyonun fiyatı 2.238.900 TL. Araç ortalama olarak 100 km’de 6 litre yakıt tüketiyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 2

9- SEAT ARONA

Bu yıl yenilenen haliyle gelen Arona, 1 litre hacimli, 116 beygir güç üreten benzinli motorla üretiliyor. Sekiz renk alternatifi olan araç, sıfırdan 100 km hıza 9,9 saniyede ulaşıyor. Model vitrinde 2.050.000 TL etiketle yer alıyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 3

8- SKODA KAMIQ

Seat gibi Volkswagen Grubu’nun markalarından Skoda’nın Kamiq modeli Arona ile aynı motor ve altyapıya sahip. Ancak fiyatı 1.962.700 TL ile daha düşükten satılıyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 4

7- NISSAN JUKE

Kendine has tasarımıyla özellikle gençler ve kadın sürücüler tarafından daha çok tercih edilen Japon üretimi Juke’un fiyatı 1.899.000 TL’den başlıyor. Araçta 1 litre hacimli 115 beygirlik benzinli motor mevcut ve 100 km’de ortalama 6 litre yakıyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 5

6- OPEL FRONTERA

Modelin ikisi elektrikli, biri hibrit üç motor seçeneği bulunuyor. 44 kWh’lik batarya taşıyan versiyon 1.895.000 TL etikete sahip. 54 kWh’lik bataryalı uzun menzillisi 2.010.000 TL’den başlıyor. Farklarıysa birinin 301, diğerinin 408 km menzil sunması. 1,2 litrelik hibrit motorlu alternatife 2.015.000 TL talep ediliyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 6

5- KIA STONIC

Yenilenen tasarımıyla daha çarpıcı bir görünüme kavuşan Stonic, 1 litre hacimli 100 beygir güç üreten benzinli motor taşıyor. Aracın fiyatı 1.830.000 TL’den başlıyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 7

4- DACIA SANDERO STEPWAY

Yılın ilk çeyreğinde yenilenen haliyle satışa sunulan Sandero Stepway’de fabrika çıkışlı LPG’li motor kullanılıyor. 120 beygir gücündeki aracın fiyatıysa 1.756.000 TL.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 8

3- HYUNDAI BAYON

Listedeki tek yerli üretim araç olan Bayon, 1 litre hacimli benzinli motorundan 90 beygir güç alıyor. Düz viteslisi de bulunan modelin otomatik şanzımanlısı için en alt donanımda 1.726.000 TL isteniyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 9

2- KIA EV2

Listede iki farklı modelle yer alan Kia, elektrikli EV2’yi henüz iki hafta önce ülkemizde satışa sundu. 145 beygir güç sağlayan araç ortalama sürüşte 312, şehir içindeyse 433 km menzil verilerine sahip. Araç lansmana özel 1.649.000 TL kampanyalı fiyatla satılıyor.

Tüm Segmentler düşerken onlar ayakta: B-SUV sınıfında en ucuz 10 otomobil - Resim : 10

1- CITROEN ë-C3

Aslında B-SUV sınıfında Citroen’in üç modeli bulunuyor. Elektrikli ë-C3 ve onun biraz daha heybetlisi ë-C3 Aircross aynı motorla üretilmesine karşın fiyatları 1.600.000 TL ve 1.855.000 TL olarak değişiyor. C3 Aircross’un hibrit versiyonu 2.170.000 TL’lik fiyatıyla grup çatısı altında aynı motorla üretilen kardeş modeli Opel Frontera’ya göre 150 bin TL’den fazla pahalı.

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