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Gürel Yurttaş

Sen Beşiktaş'sın gerekirse hakemi de yeneceksin

Beşiktaş bu sezon farklı. Bu ortada.
İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Sergen Yalçın'ın bütün izlerini sildi. Beşiktaş takım oldu. Futbolculara iştah ve güven geldi.
Fenerbahçe maçında da gördük bunu. Erzurumspor'un da hiç şansı yoktu. Hakemin zaman zaman saçma kararlarına rağmen sürprize izin vermedi.
Beşiktaş maça önde baskılı başladı.
TFF Disiplin Kurulu'nun kararı, TFF Tahkim Kurulu'nun kararıyla Vlahovic 1 maç ceza aldı bu maçta oynamadı ama bir Trossard vardı ki; bu kadar mı etkili olabilir sol kanatta oynayan bir futbolcu.
Beşiktaş zaten hızlı girdi maça. İlk 10 dakikadaki pozisyonlar kazanacağının habercisiydi adeta.
Hakem Gürcan Hasova'nın garip kararları da kesemedi Beşiktaş'ın hızını. Beşiktaşlılara karşı kartlarda o kadar cömertti ki; hakikaten enteresandı.
Bu arada bir de golünü (Cerny'nin attığı) vermediğini söylemeliyim.
Ama Beşiktaş'ın hızılı, iştahını, hırsını hakem de kesemezdi, kesemedi de.
Emirhan Topçu ile öne geçen, sahanın yıldızı Trossard'la farkı açan Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren süper yedeği İlhan Fakıllı ile de skoru ilan etti: 3-0.
Ama ben yine de bahsetmeden geçemeyeceğim.
Söylemek istemiyorum ama dayanamıyorum.
Hem TFF, hem de hakemler Beşiktaş'a karşı mı?
Beşiktaş olunca zart kart, zurt ceza.
Başka takım olunca görme gitsin.
Ama bu sezon farklı görünüyor Beşiktaş.
Beşiktaş'ın efsane ismi rahmetli Vedat abinin (Okyar) dediği lafı hatırlatacağım:
"Sen Beşiktaş'sın. Gerekirse hakemleri de yeneceksin!"
Evet Vedat abi. Beşiktaş hakemleri de yeniyor artık. Tıpkı Erzurumspor maçında olduğu gibi.
Erzurumspor'a gelince...
Süper Lig'e çıkmasına çok sevinmiştim.
Şimdi üzülüyorum ama... Bu görüntüsüyle Süper Lig'de kalıcı olacakmış gibi gelmiyor bana. Umarım yanılırım.
Son söz: İki takım da ayrı yolun yolcusu. Beşiktaş zirveye, Erzurumspor nereye...
Beşiktaş için iyi de... Erzurumspor toparlansa keşke.

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