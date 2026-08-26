İşte Hacıosmanoğlu'nun yerine başkan: Şecaat arz ederken sirkatin söyleyen TFF

Artık daraldık. İçimiz bunaldı. Süper Lig'de yeni sezon başladı, yine aynı terane!

Bu gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesinden kaynaklanıyor. Sonra düzelmiyor. Aynı olaylar her sene her sene.

Daha ligin ikinci haftasındayız. Ama öyle hakem hataları (Ki hataları da değil yanlışları aslında) peş peşe geliyor.

Verilen verilmeyen penaltılar!

Hakemin gözü önünde sarı ve kırmızı kartlık hareketlere sessiz kalmalar!

Son derece yanlış faul kararları!

İptal edilen buz gibi goller!

Bir de futbolcu tokatlanması! Evet, bunu da gördük sonunda. Rakibi futbolcuya alenen tokadı yapıştırdı ne hakem gördü, ne var! Öyle ki "skandal" diye Avrupa ülkelerinde bile gazeteler haber yaptı bunu!

Peki TFF ve MHK ne yaptı?

Ne yapacak, canı yanan ve isyanını dile getiren başkanları, yöneticileri ceza almaları için disiplin kuruluna sevk etti.

O hakemlere ne oldu peki? Hiç bir şey!

Tam bir "Şecaat arz ederken sirkatin söyleme" durumu bu! (Bir kişinin kendini överken veya bir konuda ne kadar cesur başarılı olduğunu anlatmaya çalışırken, farkında olmadan kendi kusurunu, suçunu veya ayıp bir hareketini itiraf etmek!)

MHK başkanı tuhaf gerekçelerde savunma yapıyor ya...

Şimdilik sessiz kalan ama konuştuğunda herkese gider yapan TFF Başkanı da o otoriter (!) yüzüyle geziyor ya!

Liglerin hali ortada... Milli takımın Dünya Kupası sonuçları ve rezil sonuçlara primler dağıtılması da hala aklımızda. Hele de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eleştiriler karşısındaki sözleri ve Adalet Bakanı'nı bile göreve çağırması...

İnanılır gibi değil bunlar.

Ama hala TFF Başkanı da onun MHK'si de tüm kurulları da görevde...

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN YERİNE BAŞKAN

Artık yeter. Türk futbolu hak etmiyor bunları. Ne bu başkanı, ne de bu MHK'yı.

Defalarca çağrıda bulundum, bulunduk.

"Türk futbolu müteahhitlere, ayakkabı tüccarlarına, iş adamlarına bırakılmamalı. Nasıl ki basketbol, voleybol federasyonlarının başında sporun içinden gelen başkanlar varsa Türk futboluna da gelmeli" diye diye dilimizde tüy bitti.

İsim de verdik.

Mustafa Denizli gibi bir isim başka hangi ülkede var?

Fatih Terim neden TFF başkanı olmuyor?

Şenol Güneş ne güne duruyor!

Hatta Tugay Kerimoğlu var, Feyyaz Uçar var... Türk futbolunun yetiştirdiği eğitimli ve işi bilen çok insan var.

Ama hala TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu!

Şimdi diyorum ki; işte Hacıosmanoğlu'nun yerine başkan adayı... Mehmet Akif Üstündağ.

Üstündağ, voleybol kökenli bir isim. Ama bir dönem TFF yönetim kurulu üyeliği yaptığını da hatırlatayım.

Spor adamı. Alt yapı adamı. Üst yapı adamı.

Türk voleybolunun geldiği yeri görüyorsunuz. Filenin Sultanları dünyada parmakla gösteriliyor. Filenin Efeleri zirveye doğru yol alıyor.

Bütün alt yapı takımları katıldıkları her şampiyonada başarılı sonuçlar alıyor.

Öyle bir sistem kurmuş ki; lisesi bile var. Her yaşta bir voleybolcu ordusu var.

Artık bu sistem kolay kolay bozulmaz. Kim gelirse gelsin (Sporun içinden olmak kaydıyla) bozulamaz. Türkiye'yi voleybol ülkesi yaptı, neden futbol ülkesi de yapamasın.

Türkiye'yi seven, yetkisi bulunan herkese sesleniyorum. Yeter artık!

Daha fazla geç kalmadan bitsin bu çile!