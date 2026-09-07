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Mehmet Tezkan

AKP'nin iktidara veda hazırlığı!

53 yıllık köprüyü, Cumhuriyet’in 50. yılının simgesi olan ilk göz ağrısını listeye koyduklarını görünce gözlerim yaşarmadı değil…

Pes dedim, pes doğrusu!..

Paketin içinde 38 yıllık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de var… 10 adet otoyol da cabası!

Batan geminin malları gibi, iktidar elinde avucunda ne varsa satışa koymuş.

Hayır efendim satmıyormuş, satılıyor diyenlere kızıyorlar. İşletmesini veriyorlarmış…

Kaç yıllığına?

30 yıllığına…

Kim öle kim kala…

O iki köprüyü de bu fakir millet ödediği vergilerle yaptı. O iki köprü de beğenmedikleri eski Türkiye’nin incisi… Türkiye bu kadar mı kötü durumda? Türkiye bu kadar mı muhtaç halde?

Bu fakir millet, AKP iktidarı alacağı toplu parayı çatır çatır yesin diye o köprüleri yapmadı… AKP’ye yakın gazeteler de içlerine sindirememiş olacaklar ki birinci sayfalarına taşımamışlar. Biri taşımış ama utana sıkıla!..

Efendim köprünün yıllık geliri 600 milyon dolarmış, bakım, onarım, personel masrafları ile işletme giderlerini çıkarınca 300 milyon dolar kalıyormuş… Maliye Bakanlığı’nın hesabı bu…

Doğru diyelim. Daha ne? Halka hizmet diye geçiş ücretinden indirim yapacaklarına 30 yıllığına birilerine devretmeye kalkıyorlar… Halkın yaptığı köprüden 50 yıldır geçiş ücreti neden alınıyor?

Bakım onarım masrafları çıksın diye? Fazlasıyla çıkıyormuş, üstüne de hazinenin kasasına para giriyormuş…

Hal böyleyse AKP iktidarı kar eden köprüleri neden başkasına vermeye kalkıyor?

Kimine göre; önümüzdeki seçimin finansmanını sağlamak için para biriktiriyor. Toplu para alıp seçimi kazanmak için harcayacak. İddia bu…

Sonra sen sağ ben selamet!

Dün açıklanan orta vadeli programa baktım AKP’yi iki köprü ile 10 otoyolu satmak bile kurtaramaz…

Enflasyon bu yılı yüzde 30’un bir tık altında bitirse zil takıp oynayacaklar. Tek haneli enflasyon hedefini üç yıl ötelediler. Taa 2029’a… Seçimden sonraya. Hedef yüzde 9, ucu ucuna…

O da hedef tutarsa!.. Bugüne kadar açıklanan orta vadeli programın tuttuğunu gören bilen duyan var mı?

Seçime yüksek enflasyonla gireceğimiz belli. Hayat pahalılığıyla baş edemedikleri ortada. Bu durumda seçimi kaybedecekleri kesin gibi…

Seçmenin çok güzel yönettiğiniz, enflasyonlu hayat ilaç gibi geldi, beş yıl daha aynı şekilde yönetin diyecek hali yok…

Şimdi diyeceksiniz ki seçmen tepkiliyse tarihi köprüleri satarak (30 yıllığına) neden daha fazla tepkiyi göze alıyorlar?

Bence veda ediyorlar…

Kendinden sonra iktidara geleceklere bir şey kalmasın diye elde avuçta ne varsa satıp öyle gitmeye niyetliler…

Mesele bundan ibaret…

Bu iktidarın son 10 yılda yaptığı otoyol, köprü, tünel, havaalanı gördünüz mü? Hastane bile yapmıyorlar? Birilerine yaptırıp sizleri/bizleri 30 yıl 40 yıl borçlandırıyorlar…

İyi de sormadan edemeyeceğim vergilerimiz nereye gidiyor? Vergilerimizi nereye harcıyorlar?

Fakir Türkiye boğaza iki köprü yaptı, zengin Türkiye üçüncü köprüyü müteahhitte borçlanarak yaptırdı… Fakir Türkiye’nin köprüsünden geçersen 60 lira, zengin Türkiye’nin köprüsünden geçersen 110 lira…

AKP, iktidara gelişinin 25. yılında fakir Türkiye’nin boğazından keserek yaptığı iki köprüye göz dikti.

Yeni iktidara kalmasın diye mi?

AKP Otoyol
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