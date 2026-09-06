Mustafa Çulcu: Kırmızı kart çıkmalıydı

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler'i değerlendirirken, "Kırmızı kart çıkmalıydı" iddiasında bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Halil Umut Meler kuşkusuz ligin en kariyerli hakemi. 6'da ceza alanı içinde Oğuz ile mücadele esnasında yerden seken top Agbadou'nun omuz-kol bölgesinden sekiyor. Bu görüntüler ile temasın yerini çözmek zor. Hakem 'Devam' dedi. En yakındaki İrfan Can, pozisyonu en iyi görendi ancak o da reaksiyon vermedi.

50'de Vlahovic'in attığı golde Kante ile mücadelesinde karşılıklı basit bir temas var fakat hakem faul verdi. Neye faul verdiğini anlamak mümkün değil! Oysa bu temas modern futbolda faul değil, gol verilmeliydi.

Skriniar- Vlahovic eşleşmesini maç başından itibaren çözemedi. Hakemler oyuncuları tanımalılar, geçmişlerinde yaşadıklarını bilmeliler. 52'de yaşanan krizde Skriniar, Vlahovic'in boğazını sıkıyor. Vlahovic de Skriniar'a anlamı kötü olan bir el işareti yapıyor. Her iki oyuncuya da kırmızı kart çıkmalıydı. Hakem sarı ile geçiştirdi.

75'te Beşiktaş ceza alanı ön çizgisinde Salih'in Kerem'e net bir faulü var. Çizgi içinde olsa VAR devreye girerdi ama girmedi. Demek ki dışarıda. Pozisyon dışarıda ise Meler frikik ve sarı kart vermeliydi ama hiçbir şey vermedi. Büyük hata! Meler ürkek ve tedirgindi. Daha iyi performans beklerdim. Bu maç Meler için köprüden önce son çıkıştı, uçurumdan aşağı atladı."